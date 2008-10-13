  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 октября 2008

    Century LCD-4300U: WVGA-монитор с одним-единственным разъемом и питанием от шины USB:

    19:55

    Eee All-In-One-Touch — сенсорный панельный компьютер ASUS появляется в продаже :

    18:58

    Будущие MacBook: FireWire через RJ45, док-станция? :

    17:50

    Dr.Web для MIMEsweeper - новый продукт компании «Доктор Веб»:

    17:35

    Настройщики: Throttle v.6.13.10.2008:

    17:10

    Настройщики: PCBoost v.3.13.10.2008:

    16:45

    Настройщики: SuperRam v.5.13.10.2008:

    16:20

    Настройщики: GameGain v.2.13.10.2008:

    15:55

    Настройщики: PCMedik v.6.13.10.2008:

    15:30

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.31.1:

    15:05

    Графика: TwistedBrush v.15.58:

    14:40

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.6.2:

    14:15

    Утилиты: SUMo v.2.3.5:

    13:50

    Медиаплееры: MPlayer (2008-10-11):

    13:25

    Интернет и сети: Screamer Radio v.0.4.3:

    13:00

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.9:

    12:35

    В корпусе Lian Li PC-9 классика объединилась с современностью:

    12:24

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.1.9:

    12:10

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.50:

    11:45

    Фото дня: HD-монитор UNI-260WA, способный воспроизводить видео без помощи ПК:

    11:38

    AMD прокомментировала возможные претензии Intel в части лицензий:

    11:35

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.55:

    11:20

    Кто приобрел, а кто потерял от решения AMD избавиться от собственного производства?:

    10:59

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.31:

    10:55

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.3 r4454:

    10:30

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2008.51:

    10:05

    Qimonda согласилась продать Micron Technology свою долю в Inotera Memories за 400 млн.долл.:

    09:58

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.0.0.114:

    09:40

    Графика: WPanorama v.9.21:

    09:15

    ASUS добавляет в семейство Eee системные платы и отвечает на сообщения о вирусах в Eee Box:

    08:55

    Все Firmware прошедшей недели (с 6 по 12 октября 2008 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 6 по 12 октября 2008 года):

    08:25

    Новые ноутбуки Apple: последние слухи :

    08:08

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 октября 2008 года):

    08:00

    Nox A14 — дебют Zepto в области построения 14-дюймовых игровых ноутбуков:

    02:43

    MacBook и MacBook Air получат чипсет NVIDIA MCP79? :

    01:14

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018