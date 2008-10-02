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    2 октября 2008

    NEC MultiSync EA — лягушачьи 19 и 24 дюйма :

    22:32

    Крошечные флэш-накопители серии Transcend JetFlash T5:

    21:19

    Новый документ-сканер НР Scanjet N6310:

    19:27

    EVGA nForce 790i SLI FTW Digital PWM — системная плата «для победы» обзаводится «цифровым питанием»:

    15:55

    Утилиты: PECompact v.2.94.1:

    14:40

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.9.5.2:

    14:15

    FTP-серверы: Serv-U v.7.3.0.0:

    13:50

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.3:

    13:25

    WD ShareSpace: компактное сетевое хранилище объёмом до 4 ТБ:

    13:21

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.10.01:

    13:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.4.0:

    12:35

    Конструкторы Matsushita приделали к ноутбуку ручку:

    12:31

    Fujitsu, возможно, продаст свой HDD-бизнес Western Digital :

    12:26

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.1.249:

    12:10

    Casio показывает 2" дисплей с разрешением 546 dpi — ждём коммуникаторов с FullHD-экраном? :

    12:02

    Alps предлагает охлаждать ноутбуки водой:

    11:58

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.45:

    11:45

    Liquavista начала разработку цветных гибких экранов нового поколения:

    11:20

    Настройщики: Vista Smoker Pro v.2.0:

    11:20

    Начались продажи мобильных дактилоскопических датчиков UPEK Eikon To Go:

    11:03

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.1.1:

    10:55

    До марта 2009 года Toshiba выпустит на рынок первые мобильные устройства на топливных элементах:

    10:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:30

    Специалисты Fujitsu создали однокристальную систему для базовых станций WiMAX:

    10:10

    Запись: FinalBurner Free v.2.4.0.137:

    10:05

    Цена микросхем DDR2 плотностью 1 Гбит дошла до исторического минимума, и будет продолжать падать:

    09:52

    Общение в сети: Skype v.3.8.0.180:

    09:40

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.1.2:

    09:15

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1033:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 октября):

    08:00

    S6 — новый MID на базе Atom компании BenQ :

    00:31

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