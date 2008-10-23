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    23 октября 2008

    Apple все же прекратит выпуск Mac mini? :

    23:58

    USI показала MID-устройство, которое назвала самым тонким и легким в мире:

    19:17

    В бета-версии QuickTime 7.6 поддержка аппаратного декодирования H.264 пока отсутствует :

    18:01

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.11:

    16:20

    Интернет и сети: Kerio MailServer v.6.6:

    15:55

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.70:

    15:30

    Фото дня: двухсторонний дисплей LG:

    15:19

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.8.1:

    15:05

    Leadtek выпускает разогнанный акселератор WinFast GTX 260 EXTREME+ :

    14:55

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.1 Beta:

    14:40

    ASUS P6T WS Professional — системная плата для рабочих станций с поддержкой SLI и CrossFireX:

    14:28

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.30:

    14:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (22.10.2008):

    13:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.4.23:

    13:25

    Выпуском нетбуков Intel Classmate PC нового поколения займется Quanta:

    13:18

    Специалисты G2 Microsystems разработали микросхему Wi-Fi с пониженным энергопотреблением :

    13:01

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.5:

    13:00

    NVIDIA опровергла слухи о планируемом сокращении поставок GPU:

    12:42

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.6:

    12:35

    Графика: XnView v.1.95.1:

    12:10

    Corsair предлагает трехканальные наборы модулей DDR3 объемом 3 и 6 ГБ:

    12:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.0:

    11:45

    SMART Modular Technologies представила линейку очень компактных модулей DDR3 RDIMM:

    11:40

    Графика: Photobie v.5.0:

    11:20

    Восстановление данных: Recuva v.1.20.361:

    10:55

    3D-ускоритель AMD ATI Radeon HD 4830 представлен официально: поддержка DirectX 10.1 при цене до $150:

    10:45

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.00:

    10:30

    Офисные приложения: EverNote v.3.0.0.848:

    10:05

    Чистильщики: Eusing Free Registry Cleaner v.2.0:

    09:40

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    09:15

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:50

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:25

    HP выпускает 25,5" FullHD дисплей w2558hc:

    08:20

    LG Electronics переведет производство плазменных панелей на выпуск солнечных батарей :

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 октября):

    08:00

    OWC Mercury Pro Blu-ray «Quad Interface» — первый внешний BD-привод с четырьмя интерфейсами:

    07:44

    Производители системных плат выбрали NVIDIA SLI для платформ Intel Bloomfield:

    02:45

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