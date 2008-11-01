  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 ноября 2008

    Эффективность солнечных батарей удалось довести до 25%:

    19:00

    Модернизированные БП Thermaltake Toughpower получили статус 80 PLUS Bronze :

    18:00

    Системная плата DFI LANParty DK P45-T3RSB Plus поддерживает DDR3:

    17:00

    Органические провода помогут создать интерфейс между машиной и телом:

    16:00

    Фото дня: простая до гениальности гибкая подставка для ноутбука Roll Pad:

    15:00

    ASUS обещает в 2009 году выпустить Eee PC ценой $200 :

    14:00

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.0.1.1:

    13:50

    Утилиты: eBoostr v.3.0 Build 457:

    13:25

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.7.8:

    13:00

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.9.5.3:

    12:35

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.6 Build 1190:

    12:10

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.5.1:

    11:45

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.03:

    11:20

    Glide Keyboard: когда клавиатура становится мышью:

    11:10

    Утилиты: Glary Utilities v.2.8.0:

    10:55

    ELSA Gladiac 998 GTX Plus V2: мощный ускоритель для тесных корпусов:

    10:50

    Медиаплееры: Xion v.1.0.102 Beta:

    10:30

    GIGABYTE GA-E7AUM-DS2H: производительная и функциональная плата для CPU Intel:

    10:26

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95.862:

    10:05

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 016:

    09:40

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127517:

    09:15

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.7.9:

    08:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.2.2:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 ноября):

    08:00

    Sharkoon Flexi-Drive S2S поможет собрать свой SSD из карт SD:

    00:43

    Thermaltake SpinQ: процессорный кулер необычных форм:

    00:42

    Накопители WD My Passport Studio обзаводятся скоростным интерфейсом:

    00:40

    Карты Verbatim HD Video SDHC подходят для съемки HD-видео:

    00:35

    VideoMate Vista U750F – «телевизор в дорогу»:

    00:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018