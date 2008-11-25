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    25 ноября 2008

    Apple выпустила Safari 3.2.1 :

    23:38

    iPod touch 2G существенно быстрее первой модели? :

    22:08

    Apple обновила iPhone SDK :

    21:10

    Micron Technology запаздывает с SSD объемом 256 ГБ:

    18:05

    Lexar Media выпускает трехканальные наборы памяти DDR3 под маркой Crucial:

    17:37

    Файловые обменники: Cabos v.0.8.1:

    17:10

    UMC продвигается в освоении технологии HK/MG:

    17:04

    Acer выпустит в феврале 10-дюймовый нетбук Aspire One и обновит 8,9-дюймовые:

    16:52

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.8.0.4:

    16:45

    Квинтет новых оптических приводов Plextor:

    16:30

    Samsung начинает серийный выпуск SSD непривычного объема — 25 и 50 ГБ:

    16:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.42a Beta:

    16:20

    Файловые обменники: Vuze v.4.0.0.4:

    15:55

    Интернет и сети: VMware Player v.2.5.1 Build 126130:

    15:30

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.8.0.7 Beta 3a:

    15:05

    BFG бесплатно меняет AGP-карты на видеокарты с интерфейсом PCI Express:

    14:41

    Резервное копирование: JaBack v.8.11:

    14:40

    Редакторы: Arachnophilia v.5.4 Build 2245:

    14:15

    Конвертеры: HandBrake v.0.9.3:

    13:50

    Резервное копирование: Acronis True Image 2009 v.12.9646:

    13:25

    Игровые наушники Able Planet PS500MM помогут сохранить слух:

    13:09

    Утилиты: doPDF v.6.1.280:

    13:00

    БП Cooler Master Real Power Pro: доступные решения с сертификатом 80 Plus Bronze:

    12:43

    Графика: GIMP v.2.6.3:

    12:35

    BIOSTAR опубликовала список системных плат, совместимых с процессорами AMD AM3:

    12:30

    EVGA nForce 730a — бюджетная системная плата с интегрированным GPU:

    12:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4215:

    12:10

    В будущем году ASUS выпустит моноблочные ПК с сенсорными экранами размером 20 и 22 дюйма :

    11:58

    Настройщики: Vista Manager v.2.0.0:

    11:45

    Ассортимент Green House пополнился монитором GH-ACJ223SHB с поддержкой Full HD:

    11:42

    Столик для ноутбука с вентиляторами убивает двух зайцев сразу:

    11:301

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.4:

    11:20

    Western Digital говорит о своем интересе к рынку SSD :

    11:07

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.7.1:

    10:55

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.1.1.8 Beta:

    10:30

    Запись: BurnAware v.2.1.7:

    10:05

    Конвертеры: K-Lite Video Conversion Pack v.1.3.0:

    09:40

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.0 Build 1122:

    09:15

    Новые драйверы для сетевых хранилищ Ximeta:

    08:50

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Драйверы для сетевых хранилищ D-Link:

    08:00

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