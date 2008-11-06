  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 ноября 2008

    Buffalo предлагает наборы памяти DDR3-1333 для современных ноутбуков :

    20:35

    Saitek Eclipse III: клавиатура для игры в темноте:

    20:23

    Fujitsu LifeBook N7010 — ноутбук с двумя экранами, где вспомогательный еще и сенсорный :

    20:12

    Apple подтвердила планы обновления Mac mini? :

    18:40

    Утилиты: Asterisk Key v.8.3 Build 3047:

    18:25

    PowerColor LCS HD4870: графический адаптер с жидкостным охлаждением:

    18:07

    Графика: Fotosizer v.1.19.0.293:

    18:00

    Общение в сети: Xfire v.1.100:

    17:35

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.75:

    17:10

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.199a1387:

    16:45

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.6 Build 759:

    16:20

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.56:

    15:55

    В марте 2009-го Intel выпустит обновление платформы Menlow для устройств MID:

    15:41

    Утилиты: MemInfo v.2.00:

    15:30

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 117:

    15:05

    Microsoft и «1С-Битрикс» представили новую систему для создания и управления web-проектами:

    14:57

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.2.04:

    14:40

    Установщики: Ashampoo UnInstaller Platinum Suite v.3.11:

    14:15

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.3.7:

    13:50

    Графика: XnView v.1.95.3:

    13:25

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 RC4:

    13:00

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 5 v.5.10:

    12:35

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.5.0:

    12:10

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.2.3.81:

    11:45

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.1:

    11:20

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.0.0.60:

    10:55

    Начал работу специальный форум DViCO TViX:

    10:33

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.9:

    10:30

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.8.04:

    10:05

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44.5 (Updated):

    09:40

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.0 RC1:

    09:15

    Диагностика: HWiNFO v.5.2.5:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:25

    Intel начинает... вывод 45-нм процессоров с рынка:

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 ноября):

    08:00

    Alienware M17 — производительный игровой ноутбук с подсистемой видео, поддерживающей CrossFireX :

    01:24

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018