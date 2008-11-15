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    15 ноября 2008

    Суперкомпьютер NEC SX-9 показал рекордную скорость в тесте HPC Challenge Benchmark:

    23:53

    Vers 1,5R — “деревянные” радио-часы для iPod :

    22:53

    Внешний винчестер Logitec объемом 1 ТБ умеет беречь электричество:

    19:26

    Матрицы Altera Stratix III стали основой самой большой платы для макетирования ASIC:

    19:04

    Digi выпустила первый в отрасли защищенный встраиваемый модуль 802.11a/b/g:

    16:05

    Мультимедиа: MagicScore Maestro 6 продается в России:

    15:05

    Резервное копирование: Acronis True Image 2009:

    14:40

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.01:

    14:15

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 59:

    13:50

    Медиаплееры: Songbird v.1.0.0 RC2:

    13:25

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.4.3.1:

    13:00

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.4.3.1:

    12:35

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 017:

    12:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.5.10:

    11:45

    Утилиты: 1st Security Agent v.8.01:

    11:20

    Интернет и сети: FlashGot v.1.1.4:

    10:55

    Dell Vostro A860 — может ли ноутбук быть дешевле нетбука?:

    10:55

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.1.1.5 Beta:

    10:30

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.4:

    10:05

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.02:

    09:40

    Утилиты: IE PassView v.1.15:

    09:15

    Sigma приобрела разработчика датчиков изображения Foveon:

    09:00

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B8.1030.1:

    08:45

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.3.2:

    08:30

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.8.11:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 ноября):

    08:00

    Мобильный TV-тюнер AVerMedia рассчитан на прием DMB-T и DVB-T :

    00:55

    В ближайшее время AMD и NVIDIA снизят цены на графические ускорители:

    00:20

    Специалисты Sony создали датчик изображения для сотовых телефонов разрешением 12,25 Мп :

    00:05

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