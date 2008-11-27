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    27 ноября 2008

    Брелок в виде листка дерева может быть внешним громкоговорителем для мобильных устройств:

    19:43

    OCZ использовала бренд Fatal1ty для своих новых блоков питания:

    19:40

    HANNspree выпускает новогоднюю фоторамку:

    19:05

    G-Monster — серия из трех быстрых SSD-накопителей PhotoFast:

    18:37

    Google использовала «запрещенные» вызовы API в своем приложении для iPhone :

    18:30

    Intel не хочет платить штраф за нечестное ведение бизнеса :

    18:15

    A-DATA расширяет новую серию SSD-устройств типоразмера 2,5" накопителем ёмкостью 128 ГБ :

    17:56

    Устройство для чтения и записи карточек Lian-Li CR-26A/B не поддерживает Windows Vista:

    17:45

    SSD-устройства SanDisk получат NAND-память с 3 битами на ячейку:

    17:33

    «Доктор Веб»: эпидемия почтовых вирусов:

    17:10

    Двухъядерных процессоров VIA Nano придется подождать до 2010 года:

    16:50

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.14:

    16:45

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127525:

    16:20

    Buffalo представила DLNA-фоторамку PF-50WG:

    16:18

    Apple изучает проблемы в работе GPU новых ноутбуков :

    16:14

    Мультимедиа: Konvertor v.3.70 RC1:

    15:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.3.0.96:

    15:30

    Palm не выживет?:

    15:15

    Файловые обменники: µTorrent v.1.9 Build 13520:

    15:05

    Утилиты: GoodSync v.7.5.8:

    14:40

    Lian-Li предлагает охлаждать HDD с помощью алюминиевых подвесок :

    14:35

    Verbatim начала выпуск носителей 8х DVD+R DL, сертифицированных LightScribe:

    14:25

    Веб-браузеры: Flock v.2.0.2:

    14:15

    Ассортимент Corsair пополнился модульным блоком питания HX450W:

    14:10

    Чистильщики: Baku v.3.6.3252:

    13:50

    Общение в сети: Trillian v.3.1.12.0:

    13:25

    Утилиты: Registry First Aid v.7.0:

    13:00

    Системная плата ASUS P6T6 WS Revolution имеет шесть слотов PCI Express:

    13:00

    Raidsonic: сетевая система хранения данных ICY BOX IB-NAS4210:

    12:47

    VIA разделится на части, чтобы сократить расходы?:

    12:39

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.3.8:

    12:35

    Panasonic предлагает 3D-стандарт для дисков Blu-ray:

    12:33

    Google готовит Picasa для Mac? :

    12:32

    Чистильщики: Total Uninstall v.5.02:

    12:10

    Мультимедиа: Fresh View v.7.60:

    11:45

    Чем Intel ответит на разгонные возможности AMD Phenom II X4?:

    11:30

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.14.20.1:

    11:20

    Toshiba планирует увеличить выпуск SSD в 15 раз и захватить половину мирового рынка:

    11:10

    iPod touch 1G с OS 2.2 может работать как VoIP-терминал :

    10:59

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.03:

    10:55

    Бывший главный инженер OLPC обещает довести время автономной работы ноутбуков до 40 часов :

    10:35

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.6:

    10:30

    HP представила Compaq mini-Q, неттопы с Atom внутри :

    10:20

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44.5 (Updated):

    10:05

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.14:

    09:40

    Чистильщики: CCleaner v.2.14:

    09:15

    Intel Atom N270 может работать на частоте 2385 МГц:

    09:00

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:50

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:25

    Apple выпустила апдейт QuickTime для ноутбуков с mini DisplayPort :

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 ноября):

    08:00

    AMD Phenom II X4 могут выйти на рынок... гораздо позже намеченного срока :

    03:00

    Lite-On ESAU108 — внешний DVD-привод с USB-питанием для мобильных ПК :

    02:53

    В феврале будущего года Samsung покажет чипы DRAM плотностью 8 Гбит:

    00:45

    Солнечная зарядка iCharge Eco запитает различные гаджеты:

    00:40

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