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    10 ноября 2008

    Quadro FX 5800 — недешевая видеокарта с 4 ГБ памяти:

    23:02

    Накопители Silicon Power Touch 810 сгодятся в спутники одному известному коммуникатору:

    20:54

    Набор IOGEAR из концентратора и адаптера Wireless USB стал первым с поддержкой изохронной передачи:

    20:37

    Akustica выпустила цифровой MEMS-микрофон AKU2002C размерами 1х1 мм:

    19:30

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.4 Build 2551:

    19:00

    Антивирусы: ClamWin v.0.94-1:

    18:35

    Roxio обновила Toast для Mac до версии 9.0.4 :

    18:21

    Запись: CDBurnerXP v.4.2.3.1110:

    18:10

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.4 Build 66 Beta:

    17:45

    Медиаплееры: Xion v.1.0.103 Beta:

    17:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (09.11.2008):

    16:55

    ICY DOCK MB882: 3,5" карман для 2,5" накопителей:

    16:43

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.2.256:

    16:30

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.96:

    16:05

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.8:

    15:40

    Платформа AMD Maui появляется в продаже:

    15:15

    Кодеки: Codec v.8.3d:

    15:15

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.2:

    14:50

    Утилиты: GoodSync v.7.5.5:

    14:25

    Утилиты: SUMo v.2.3.6:

    14:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.22:

    13:35

    Apacer: USB-накопитель HandySteno AH322:

    13:27

    Интернет и сети: MetaLAN v.1.9.2.168:

    13:10

    ZOTAC комплектует 3D-карты серии ZOTAC GeForce GTX 200 игрой Far Cry 2:

    12:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2409 Beta:

    12:45

    ECS анонсирует игровую системную плату A780GM-A Ultra Black Series:

    12:21

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.11.07:

    12:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.2:

    11:55

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 58:

    11:30

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.9.6:

    11:05

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.4 Beta:

    10:40

    В ноябре чипы DRAM подешевели еще на 10%:

    10:39

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.94:

    10:15

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.2.6:

    09:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    09:25

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 3 по 9 ноября 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 ноября 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 ноября 2008 года):

    08:00

    Foxconn Avenger: необычная плата на базе P45 Express:

    00:24

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