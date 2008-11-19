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    19 ноября 2008

    Новые акустические системы для iPod от Logic3 :

    23:36

    В The Missing Sync for Windows Mobile 4.0.4 улучшена работа с Entourage :

    22:57

    Антивирусы: Dr.Web для Windows 5.0 Beta:

    19:35

    Ritek утверждает, что для дисков BD-R 2009 год будет переломным:

    19:00

    "Доктор Веб": 'Всем вирусам - год условно!':

    19:00

    Floston дебютирует на рынке компьютерных корпусов:

    18:59

    Titan выпускает свой кулер для процессоров Core i7:

    18:45

    Asetek LCLC — система водяного охлаждения для процессоров Core i7:

    18:38

    Утилиты: SUMo v.2.3.8:

    18:35

    Утилиты: IcoFX v.1.6.4:

    18:10

    SSD-устройства TDK для промышленного использования надежны и поддерживают UDMA-6 :

    17:54

    Интернет и сети: SecureCRT v.6.1.2:

    17:45

    Медиаплееры: ALLPlayer v.3.5:

    17:20

    CD/DVD: DVD43 (DVD43Free) v.4.40:

    16:55

    Приводы Blu-ray Disc Combo придут в ПК основного сегмента уже в будущем году, полагает Lite-On IT:

    16:51

    Запись: NeroLINUX v.3.5.2.0:

    16:30

    Утилиты: GoodSync v.7.5.6.7:

    16:05

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.8.0.5 Beta 3:

    15:40

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.8.1:

    15:15

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1290:

    14:50

    Настройщики: X-Setup Pro v.9.1.100:

    14:25

    Утилиты: Asterisk Key v.8.3 Build 3062:

    14:00

    EVGA выпустила плату X58 SLI для процессоров Core i7:

    13:56

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.1.2:

    13:35

    CD/DVD: Virtual CD v.9.3.0.0:

    13:10

    Утилиты: Karen's Directory Printer v.5.3.1:

    12:45

    TSMC переходит к массовому производству по нормам 40 нм:

    12:25

    Файловые обменники: Vuze v.4.0.0.2:

    12:20

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.7.1118:

    11:55

    Nanya начала поставки модулей памяти, рассчитанных на новые процессоры AMD :

    11:45

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.14:

    11:30

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.22.1014 Beta:

    11:05

    Софт для сотовых: Floola v.4.0.0:

    10:40

    DVR-X162J — внешний пылезащищенный привод Pioneer для записи DVD:

    10:33

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.3:

    10:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.0 Build 195:

    09:50

    Диагностика: HDD Temperature v.4.0.7 Beta:

    09:25

    Silicon Graphics видит в будущем компьютеры с 10000 процессорных ядер:

    09:25

    TPower X58 5.x — системная плата BIOSTAR под Core i7 для энтузиастов:

    09:21

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.0 Build 1116 Pre-Release:

    09:05

    Обновление драйверов для ATI HDMI Audio Device от RealTek:

    08:45

    AMD доминирует в десятке самых быстрых суперкомпьютеров мира:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 ноября):

    08:00

    Area-51 X-58 — флагман Alienware на Core i7:

    07:32

    Eee PC 901GO — нетбук ASUS с большим объемом SSD и более емкой батареей:

    03:03

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