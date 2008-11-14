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    14 ноября 2008

    В Mac OS X 10.5.6 Apple улучшит работу Mobile Me :

    23:42

    Apple выпустила Safari 3.2 для Mac OS X и Windows :

    20:14

    iGo предлагает заменить все зарядные устройства одним:

    20:00

    Массовое обновление планов AMD: Yukon, Tigris, Kodiak и другие:

    19:13

    У GSI Technology готова самая быстрая память типа SRAM плотностью 18 Мбит:

    18:47

    AMD готовит бесплатную «раздачу слонов» для владельцев ATI Radeon :

    17:39

    Пятерка новых мониторов Samsung c соотношением сторон 16:9:

    16:01

    Alienware Area-51 750i — мощный игровой ПК для массового сегмента с поддержкой SLI и CrossFireX:

    15:50

    Утилиты: AutoMate v.6.2.8:

    15:05

    Утилиты: Clipdiary v.1.97 Beta:

    14:40

    Внешние накопители Lenovo оснащены клавиатурой :

    14:36

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.14:

    14:15

    Запись: CopyToDVD v.4.1.6:

    13:50

    Диагностика: SpeedFan v.4.36:

    13:25

    Модули памяти Kingston Technology HyperX обзавелись новым, высоким радиатором:

    13:15

    A-DATA выпускает свои первые SSD:

    13:09

    ATTO отгружает первые в мире серийные адаптеры SAS/SATA, поддерживающие скорость 6 Гбит/с:

    13:00

    Интернет и сети: VisualRoute 2008 v.12.0k:

    13:00

    Медиаплееры: MPlayer (2008-11-13):

    12:35

    ZOTAC выпускает еще две видеокарты с интерфейсом DisplayPort :

    12:20

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.0.4:

    12:10

    Seagate отреагировала на ситуацию с «зависающими» HDD:

    12:00

    Чипсет SiS со встроенным GPU поддерживает процессоры Intel Atom и до 4 ГБ памяти:

    11:50

    Настройщики: PowerStrip v.3.84 Build 639 Beta:

    11:45

    Настройщики: Reg Organizer v.4.22 Final:

    11:20

    Блоки питания Enermax Technology Revolution85+ дебютировали официально:

    10:57

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.65:

    10:55

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.2.0.0:

    10:30

    Производители ЖК-панелей заплатят 585 миллионов долларов за участие в сговоре:

    10:22

    Интернет и сети: Colasoft Capsa v.6.9:

    10:05

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.2.0.0:

    09:40

    Наборы Zacuto помогают снимать кино с помощью DSLR:

    09:40

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.242 14\11\2008:

    09:15

    В начале будущего года Intel планирует выпустить еще тринадцать процессоров Nehalem:

    09:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2411 Beta:

    08:50

    Диагностика: HWiNFO32 v.2.35:

    08:25

    EIZO ColorEdge CG242W — большой монитор с высокими характеристиками и разъемом DisplayPort:

    08:12

    Noctua выпустила кулер NH-U12P SE1366 специально для Intel Core i7:

    08:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 ноября):

    08:00

    Простой концепт гибрида Blu-ray и HDD:

    01:10

    Aequitas iGala — беспроводная цифровая фоторамка с сенсорным экраном:

    00:49

    Cray выбрала новые процессоры AMD Opteron для суперкомпьютера XT5:

    00:25

    Thermaltake Fanless 330 — кулер с 0 дБА шума для видеокарт :

    00:20

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