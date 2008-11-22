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    22 ноября 2008

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.0.457:

    15:40

    Утилиты: GoodSync v.7.5.7:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.45:

    14:50

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4212:

    14:25

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 61:

    14:00

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 120:

    13:25

    В SMART Modular Technologies приготовили замену SSD Intel Z-U130 :

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1m:

    13:00

    Корпусные вентиляторы GELID Solutions WING UV Blue светятся синим в УФ-лучах:

    12:48

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.8.1:

    12:35

    Клавиатура Zboard вышла в специальном варианте World of Warcraft: Wrath of the Lich King:

    12:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.24:

    12:10

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 018:

    11:45

    Медиаплееры: Apple iTunes v.8.0.2.20:

    11:20

    AMD предлагает платформу для встраиваемых систем, максимально близкую к ПК:

    11:15

    Многоканальные наушники Sharkoon X-Tatic Dolby certified 5.1 родились в третий раз:

    11:11

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.64:

    10:55

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1019:

    10:30

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.72:

    10:05

    Диагностика: SpeedFan v.4.37:

    09:40

    XG3li — бюджетная, но производительная плата XFX на Intel G31 :

    09:38

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.180.48 для видеокарт NVIDIA:

    09:15

    Утилиты: LG ODD Auto Firmware Update v.8.0:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 ноября):

    08:00

    Двухпроцессорный NVIDIA GeForce GTX260 GX2 выйдет в следующем январе:

    03:08

    EVGA без шума выпустила интересную модель GeForce 9800 GTX+:

    03:07

    Bajca — клавиатура, которая может быть «эмоционально нестабильной» :

    01:30

    XPod Active Sound — самая маленькая мобильная акустическая система:

    01:07

    Спрос на процессоры Intel Core i7 появится примерно через год (дополнено: реакция Intel):

    00:55

    Новые цифровые фоторамки BBK :

    00:39

    Выпуск звуковой платы Auzen X-Fi HomeTheater HD отложен на будущий год:

    00:15

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