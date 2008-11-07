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    7 ноября 2008

    IBM и Sun запускают проект ODF Toolkit:

    19:57

    ASUS N20A — ультрапортативный ноутбук, который быстрее и больше нетбука N10 :

    19:52

    Пластмассовые провода и антенны скоро потеснят медные?:

    19:31

    Samsung 2342BWX — первый в мире 23" ЖК-монитор с разрешением 2048 x 1152 точек:

    19:18

    Qimonda выпускает первые образцы 2-Гбит DDR3-памяти по нормам 46 нм :

    19:01

    Panasonic готовится поглотить Sanyo:

    18:19

    Acronis True Image 2009 выходит на российский рынок:

    16:19

    Rambus продолжает искать управу на NVIDIA:

    14:35

    Olympus анонсировала объектив стандарта Four Thirds ZUIKO DIGITAL 14-54mm f2.8-3.5 II:

    14:24

    В ближайшие годы 3D-дисплеев станет существенно больше, полагают аналитики:

    13:45

    "Доктор Веб": не поддавайтесь на заманчивые предложения SMS-мошенников:

    13:00

    CD/DVD: PowerISO v.4.3:

    12:35

    Olympus E-30: цифровая зеркальная камера среднего уровня системы Four Thirds:

    12:24

    Популярность Mac у веб-серферов в октябре немного уменьшилась в пользу Windows :

    12:10

    Запись: Infra Recorder v.0.46.0.0:

    12:10

    Безопасность: Ad-Aware 2008 v.7.1.0.11:

    11:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    11:20

    Утилиты: WinMerge v.2.10.2:

    10:55

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.8.0.4 Beta 1:

    10:30

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.477:

    10:05

    ExtremeFFS — попытка SanDisk увеличить скорость случайной записи на SSD в 100 раз:

    09:45

    Веб-браузеры: Flock v.2.0.1:

    09:40

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.07:

    09:15

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.70:

    08:50

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.11.0.752:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 ноября):

    08:00

    Один, два... три GPU NVIDIA в ноутбуках Toshiba X305-Q708 и X305-Q706 :

    07:33

    Gainward Rampage700 Golden Sample — трехслотовая карта-монстр, работающая на повышенной частоте:

    00:10

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