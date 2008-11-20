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    20 ноября 2008

    Жёсткие диски Toshiba MKxx55GSX: тихие полтерабайта в компактном форм-факторе:

    23:53

    Runcore представила емкие и доступные SSD-устройства для нетбуков :

    23:00

    Mac OS X 10.6 будет выпущена в I квартале 2009 года? :

    21:12

    HDMI приходит, а DVI уходит, говорят аналитики In-Stat:

    19:40

    Apple обновила firmware Apple TV :

    19:21

    Фото и спецификации HIS Radeon HD 4830 IceQ 4:

    19:03

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.4 Build 2552:

    18:10

    SPARKLE Calibre P980X+ — видеокарта с «поломанным» кулером:

    18:01

    Утилиты: Process Explorer v.11.30:

    17:45

    Skyla Memoir — фоторамка Lite-On с функцией сканирования :

    17:22

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.2.9:

    17:20

    Цветной сканер Konica Minolta предназначен для сканирования книг и журналов :

    17:00

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.7.1:

    16:55

    CG6190 — игровой ПК ASUS серии ROG, построенный на Intel X58 и с 2-кВт блоком питания:

    16:36

    Редакторы: jedit v.4.3pre16:

    16:30

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.25:

    16:05

    Восстановление данных: Encopy v.4.60:

    15:40

    Графика: XnView v.1.95.4:

    15:15

    «Пророки» на процессорах Intel Core i7: новая серия ПК производства Smooth Creations:

    15:12

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.6.5:

    14:50

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.4.1:

    14:25

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.5:

    14:00

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.2.6:

    13:35

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.95.863:

    13:10

    Настройщики: PowerStrip v.3.84.640:

    12:45

    Интернет и сети: TeamViewer v.3.6 Build 5198:

    12:20

    Снимки и характеристики фабрично разогнанной 3D-карты ASUS EAH4870 Matrix :

    12:05

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.50:

    11:55

    Медиаплееры: Xion v.1.0.104 Beta:

    11:30

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 119:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.6 Build 825 Beta:

    10:40

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.8.4:

    10:15

    NVIDIA и Cray оснастили настольный суперкомпьютер Cray CX1 процессорами Tesla C1060:

    10:15

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.5 Build 1250:

    09:50

    Kingston увеличивает объем накопителя DataTraveler до 64 ГБ:

    09:45

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.290 19\11\2008:

    09:25

    Kanguru оснащает флэш-накопитель интерфейсами eSATA и USB:

    09:15

    Утилиты: ProduKey v.1.35:

    09:05

    Общение в сети: Skype v.3.8.0.188:

    08:45

    Трехмерный принтер Eden260V поддерживает все материалы из каталога Objet Geometries:

    08:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.18:

    08:30

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.4.3.0.530:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 ноября):

    08:00

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