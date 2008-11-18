  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    18 ноября 2008

    Apple выпустила небольшой апдейт QuickTime :

    22:51

    Три четверти самых быстрых суперкомпьютеров мира созданы на базе процессоров Intel :

    21:25

    Второй удар: Spansion просит суд взыскать с Samsung 30 миллиардов долларов:

    21:16

    Handy Battery Pack — внешняя батарея для iPhone 3G :

    20:36

    Два продукта DDR3 производства Samsung точно подойдут для платформ Intel:

    19:31

    Intel выпустила «самый быстрый процессор на планете»:

    19:20

    Apple исправила проблемы в работе стеклянных трекпадов, обновив firmware:

    19:13

    В этом месяце SSD Intel впервые подешевеют, выйдут новые модели:

    17:48

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.5.0.0.25 Beta:

    17:45

    Планы Intel по выпуску массовых 45-нм CPU: Core 2 Quad с TDP в 65 Вт и другие новинки:

    17:30

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.8.5:

    17:20

    Безопасность: Spy Sweeper v.6.0.2.39:

    16:55

    Dell добавляет Intel Core i7 в готовые ПК серий XPS Studio и XPS 730x:

    16:46

    Интернет и сети: Total Network Inventory v.1.6.6:

    16:30

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.5.0.46.1113:

    16:05

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.0.0.586:

    15:40

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.11.17:

    15:15

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1036:

    14:50

    Дефрагментаторы: Vopt v.9.08:

    14:25

    Mushkin выпустила 16(!) наборов памяти для Core i7:

    14:06

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.4.0:

    14:00

    Trend Micro: новая версия ПО Worry-Free Business Security:

    13:37

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.2.0:

    13:35

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.6.5:

    13:10

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.6.1.38 Beta:

    12:45

    Графика: Google SketchUp v.7.0:

    12:20

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.2:

    11:55

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 60:

    11:30

    Zalman CNPS9900 LED: кулер-универсал с поддержкой Core i7:

    11:25

    Transcend доводит ёмкость компактных накопителей V90 до 8 ГБ:

    11:22

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.32:

    11:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2412 Beta:

    10:40

    NVIDIA снизила цену GeForce GTX 260 216:

    10:39

    Утилиты: Pfrank v.2.26:

    10:15

    У Supermicro готовы тихие настольные платформы на чипсете Intel X58 Express:

    10:00

    Настройщики: WinXP Manager v.6.0.0:

    09:50

    Завершена разработка спецификации USB 3.0:

    09:30

    Утилиты: Rainlendar Light v.2.4 Build 67 Beta:

    09:25

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.87:

    09:05

    Transmeta отчиталась о результатах квартала и согласна, чтобы ее купили:

    09:00

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.3.0:

    08:45

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.4.5:

    08:30

    Kodak просит запретить продажу сотовых телефонов Samsung и LG:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 ноября):

    08:00

    Supercomputing 2008: iQstor анонсировала iQ5200 — масштабируемое хранилище данных «петабайт-класса»:

    03:33

    Fujitsu выпускает 2,5-дюймовые HDD с частотой вращения шпинделя 10 и 15 тыс. об/мин:

    01:30

    NVIDIA Tesla обеспечивает мощность суперкомпьютера TSUBAME:

    01:15

    AMD Phenom II: схема наименований, стартовая линейка и модельный ряд-2009:

    00:49

    Корпус Sharkoon Seraphim: хорошее охлаждение при невысокой цене:

    00:48

    Kama Panel 3.5": максимум дополнительных функций в компактном форм-факторе:

    00:47

    Gateway FX6800 — пара мощных игровых ПК на процессорах серии Core i7 :

    00:06

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    ноябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018