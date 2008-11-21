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    21 ноября 2008

    Apple выпустила iTunes 8.0.2 :

    22:46

    Cooler Master COSMOS Black — ограниченная партия корпусов для энтузиастов:

    19:29

    Apple выпустила iPhone software 2.2 :

    18:12

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.4.2:

    15:55

    MSI готовит три доступных ПК класса «всё в одном» в серии Wind Neton:

    15:40

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2414 Beta:

    15:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1120:

    15:05

    Графика: Picasa v.3.0 Build 57.53 Beta:

    14:40

    Утилиты: Foxit Reader v.3.0 Build 1120:

    14:15

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.2.8.92:

    13:50

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.31.4.1:

    13:25

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.5.0.567:

    13:00

    Утилиты: Asterisk Key v.8.5 Build 3066:

    12:35

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.4.0.0.61:

    12:10

    Чистильщики: HDCleaner v.3.160 Beta:

    11:45

    Чистильщики: CleanCenter v.1.97.1:

    11:20

    Фото и технические данные системной платы DFI LanParty UT X58-T3eH8:

    11:15

    Вышел сенсорный ПК VIA VIPRO VP7710:

    10:58

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44.5 (Updated):

    10:55

    Настройщики: RivaTuner v.2.20:

    10:30

    Samsung начала выпуск SSD объемом 256 ГБ со скоростью чтения 220 МБ/с :

    10:30

    AKASA выпустила «императора среди кулеров»:

    10:18

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.1.3:

    10:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.0.0:

    09:40

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest for Linux v.2.0 Build 1000:

    09:15

    Некоторые системные платы ASRock «загружают» Windows за считанные секунды:

    09:15

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.11.0.755:

    08:50

    Архитектура Spansion EcoRAM — иногда флэш-память может соперничать по скорости с DRAM:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:25

    SilverStone начинает выпуск инновационного корпуса Raven RV01:

    08:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 ноября):

    08:00

    Серверные Core i7 — быстры ли они? Да, и очень, судя по тестам в SPECfp:

    02:18

    Вентиляторы Gentle Typhoon охладят корпус ПК без лишнего шума:

    00:25

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