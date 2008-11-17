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    17 ноября 2008

    Первая модель MacBook Air также способна распознавать четырехпальцевые multitouch-жесты :

    23:59

    24" монитор Acer P244Wbmii — пара HDMI и поддержка формата 1080p :

    23:07

    Citrix выпустит XenApp и XenDesktop для iPhone :

    23:05

    QuickerTek выпустила внешнюю батарею для новых MacBook :

    22:29

    Solid Access представила DRAM SSD серии USSD 300 — в два раза быстрее и емче:

    20:15

    ASRock SuperComputer — системная плата для процессоров Intel Core i7:

    19:55

    Edimax EW-7416APn — мощная точка доступа из серии nMax:

    19:43

    Видеокарта Inno3D GeForce 9600GSO+ построена на новом ядре G94:

    18:49

    Team Group влилась в ряды производителей SSD:

    17:52

    Медиаплееры: 1by1 v.1.66:

    16:20

    Утилиты: GoodSync v.7.5.6:

    15:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.2.3:

    15:30

    Резервное копирование: Backup2009 Studio v.6.2.257:

    15:05

    ARM и Canonical готовят сюрприз на рынке нетбуков:

    14:55

    Восстановление данных: R-Studio v.4.6 Build 127524:

    14:40

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.2.10:

    14:15

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.9.1:

    13:50

    Intel может продлить жизнь процессоров с разъемом LGA 775:

    13:30

    Утилиты: SUMo v.2.3.7:

    13:25

    Запись: BurnAware v.2.1.6:

    13:00

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.84:

    12:35

    Производители ЖК-панелей готовятся к остановке фабрик:

    12:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.1.5.1:

    12:10

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.21:

    11:45

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.0.0 Final:

    11:20

    Официальные спецификации первой тройки Core i7:

    11:081

    Утилиты: StarEd v.5.02:

    10:55

    Intel сегодня представит настольные процессоры нового поколения :

    10:35

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.61:

    10:30

    Мультимедиа: Replay Music v.3.5:

    10:05

    Насколько Intel опоздала с ответом на Shanghai?:

    09:55

    Медиаплееры: BSPlayer v.2.33:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 ноября):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 ноября 2008 года):

    08:50

    Qualcomm предлагает заменить ПК другим средством доступа к Интернет:

    08:45

    MacBook Air получит корпус из углеродного волокна? :

    08:44

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 ноября 2008 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 ноября 2008 года):

    08:00

    Dell предлагает новые варианты художественного оформления ноутбуков:

    08:00

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