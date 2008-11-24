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    24 ноября 2008

    SimCity для iPhone появится в декабре :

    23:55

    В iPhone появятся «официальные» MMS? :

    22:52

    1-Гбит память Hynix стандарта GDDR5 становится на 40% быстрее:

    21:48

    Спецификации OpenCL разработаны в рекордные сроки :

    20:40

    Verbatim представила носители Blu-ray DL 2x с объемом памяти 50 ГБ :

    20:28

    Intel и Micron начали массовый выпуск флэш-памяти плотностью 32 Гбит по нормам 34 нм :

    18:30

    В iPod touch software 2.2 отсутствуют новые возможности Google Maps :

    17:54

    Широкоформатный монитор AOC F19 ориентирован на бюджетный сектор:

    17:45

    AMD показывает 45-нм Phenom II, разогнанный до 6 ГГц:

    17:17

    Твердотельные накопители A-DATA XPG имеют ёмкость до 192 ГБ:

    17:15

    Трехканальная память OCZ поддерживает профили Intel XMP и напряжение питания 1,65 В:

    16:40

    У Spire тоже есть кулеры с поддержкой Core i7:

    16:37

    Внешние накопители Logitec на сменных HDD хорошо различаются по цвету и складываются вместе:

    16:30

    iMac с Core 2 Quad будут выпущены в январе :

    15:47

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.50 Build 320:

    15:30

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.25:

    15:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.46:

    14:40

    Логотип платформы AMD Dragon представлен публике:

    14:20

    Архиваторы: 7-Zip v.4.61 Beta:

    14:15

    Apple выпустила Pro Applications Update 2008-04 :

    13:57

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.8.7117:

    13:50

    Sphinx и Egyptian — флэш-накопители в стиле древнего Египта:

    13:35

    Acer выпустила пару FullHD-дисплеев, H223HQbmid и H243Hbmid:

    13:30

    Утилиты: AceMoney v.3.12.12:

    13:25

    Монитор Samsung SyncMaster 2494HS — поддержка Full HD на 24-дюймовом экране:

    13:00

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2415 Beta:

    13:00

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.7.4 Build 2553:

    12:35

    Microsoft прикончит Blu-ray?:

    12:25

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.11 Build 019:

    12:10

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.1.03:

    11:45

    Настройщики: WinTools.net Professional v.10.0.1:

    11:20

    S3 Graphics выпустила GPU Chrome 500 с поддержкой OpenGL 3.0 и многоканального звука:

    11:15

    Первый взгляд на производительность AMD Dragon:

    11:12

    Израильские изобретатели перевернули клавиатуру вверх ногами:

    11:10

    SMART Modular Technologies оснащает встраиваемый SSD интерфейсом SATA II:

    11:05

    Чистильщики: HDCleaner v.3.162 Beta:

    10:55

    Графика: VSO Image Resizer v.2.1.3.5:

    10:30

    Медиаплееры: Songbird v.1.0.0 RC3:

    10:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (22.11.2008):

    09:40

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.2.0.1:

    09:15

    Новое производство ЖК-панелей Sharp изменит положение в отрасли:

    09:05

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 ноября 2008 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 ноября 2008 года):

    08:25

    GeIL EVO Cyclone не только охладит память, но и покажет её температуру :

    08:05

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 ноября 2008 года):

    08:00

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