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    26 ноября 2008

    Под маркой Aeneon тоже вышли трехканальные наборы памяти DDR3-1600 :

    23:55

    Salling Media Sync 1.0.2 позволяет синхронизировать iTunes с SE Xperia X1 и T-Mobile G1:

    21:54

    Apple: «MacBook — самый «зеленый» ноутбук» :

    20:35

    Однокристальная система XBridge обгоняет процессоры при потоковой обработке данных:

    18:46

    Elpida завершила разработку памяти DDR3 SDRAM, рассчитанной на производство по нормам 50 нм:

    18:20

    HP Pavilion dv7t — мобильная замена настольного ПК:

    18:05

    BFG выпустила серии блоков питания LS и MX:

    16:51

    Foxconn выпускает плату со встроенным Atom и готовит собственный неттоп:

    16:07

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.0.1.602:

    15:30

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.72a:

    15:05

    Экраны фоторамок JOBO PDJ801 и PDJ800 имеют размер 8,4 дюйма по диагонали:

    14:55

    Безопасность: Anti-keylogger v.9.0:

    14:40

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.5 Build 2:

    14:15

    morespace Portable — портативный винчестер со сменными «одежками»:

    14:05

    Phenom II X4 протестировали в Crysis Warhead:

    13:54

    Конвертеры: Xilisoft Video Converter v.5.1.7.1121:

    13:50

    Антивирусы: ThreatFire v.4.0.0.10:

    13:25

    Intel готовит к выпуску процессор Atom в защищенном исполнении для автомобилей:

    13:18

    Дефрагментаторы: ScanDefrag v.5.6:

    13:00

    Трехканальные наборы памяти DDR3 с поддержкой Intel XMP появились в ассортименте Patriot Memory:

    12:40

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.26:

    12:35

    Системная плата ECS X58B-A Black Series — рекордсмен «разгона» с частотой B-Clock 215 МГц:

    12:17

    Медиаплееры: MPlayer (2008-11-25):

    12:10

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.7.9:

    11:45

    Toshiba анонсировала карту microSDHC объемом 16 ГБ:

    11:20

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.3.2.0:

    11:20

    Аналитики DRAMeXchange считают, что рынку DRAM мешают... нетбуки:

    11:05

    Резервное копирование: SyncBackSE v.5.2.1.0:

    10:55

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.25 Build 1448 Beta:

    10:30

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.0.188:

    10:05

    Общение в сети: Xfire v.1.101:

    09:40

    Ноутбуки Lenovo ThinkPad скоро можно будет блокировать с помощью сотовых телефонов:

    09:35

    Apogee-GTZ— решения Swiftech для отвода тепла от процессоров Core i7 и не только:

    09:18

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.11.0.758:

    09:15

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:50

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 ноября):

    08:00

    Thermaltake SR100 и SR200 — апгрейд для СВО энтузиастов систем охлаждения :

    01:25

    Super Talent выпустила выдвижные USB-флэш-накопители — Pico-E:

    01:20

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