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    12 ноября 2008

    iPhone software 2.2 появится 21 ноября? :

    23:57

    Analyst Day — расскажет ли компания AMD о своих планах по выпуску CPU для нетбуков?:

    23:36

    К iPhone подключили аппаратную клавиатуру :

    23:15

    На Apple подали в суд за дефектные разъемы модулей ОЗУ в PowerBook :

    22:44

    Ко дню годовщины Eye-Fi — 4-ГБ версия карты с поддержкой Wi-Fi — Anniversary Limited Edition:

    21:44

    Logitech выпустила клавиатуру diNovo Keyboard Mac Edition :

    21:08

    MSI VR220 YA Edition — ноутбук для разных задач и «на любой цвет» :

    20:51

    Суперкомпьютер Jaguar на процессорах AMD стал самым быстрым в мире :

    20:36

    Мобильный 500-ГБ винчестер Hitachi Travelstar 5K500.B экономит электричество и шифрует данные:

    20:01

    Apacer объявляет о выпуске нового компактного USB-накопителя AH323:

    19:39

    Scythe CPU Cooler Stabilizer 775 позволяет надежно связать кулер и процессор:

    19:10

    Seagate представила новое поколение мобильных HDD с полным аппаратным шифрованием:

    18:18

    Parallels Desktop 4.0 for Mac обеспечивает 50-процентный рост производительности :

    17:47

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.5.1.1:

    17:10

    Утилиты: AnVir Task Manager Free v.5.4.1:

    16:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2410 Beta:

    16:20

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.13.3.159:

    15:55

    Утилиты: Volumouse v.1.65:

    15:30

    CHIEFTEC выпустит L-образный корпус:

    15:05

    Резервное копирование: Backup4all v.4.0 Build 118:

    15:05

    Графика: Picasa v.3.0 Build 57.52 Beta:

    14:40

    Легкий «трансформер» Fujitsu LifeBook P1630 работает от батареи более шести часов:

    14:16

    Софт для сотовых: Floola v.3.9.0:

    14:15

    Список плат ASUS, совместимых с процессорами AMD Socket AM3:

    14:10

    Система охлаждения корпусов IKONIK Ra X10 имеет 13 вентиляторов:

    13:50

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.2.4:

    13:50

    Стоит ли Intel Core i7 переплаты?:

    13:30

    Почтовые клиенты и фильтры: FreePOPs v.0.2.8:

    13:25

    Samsung начинает серийный выпуск самой яркой в мире ЖК-панели:

    13:10

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.22.1012 Beta:

    13:00

    Безопасность: Sunbelt Personal Firewall v.4.6.1861:

    12:35

    IBM займется разработкой технологии широкополосного доступа по электросети :

    12:31

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.1 Build 1003:

    12:10

    Мониторинг трафика: Network Activity Diagram v.2.5.366 Service Release:

    11:45

    Модуль conga-QA стандарта Qseven — компьютер на процессоре Intel Atom размерами 70х70 мм:

    11:38

    Интернет и сети: Network Magic Basic v.5.0.8282.0:

    11:20

    TRITTON Technologies AX Pro — объемный звук 5.1 в наушниках:

    11:11

    Запись: FinalBurner Free v.2.6.0.142:

    10:55

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.5.0:

    10:30

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.5.3:

    10:05

    Callpod Drone — Bluetooth-адаптер в литом металлическом корпусе весом 9 граммов:

    10:05

    Низкопрофильные адаптеры Adaptec Series 1 поддерживают рекордно большое количество накопителей SATA/SAS:

    09:55

    Графика: GIMP Portable v.2.6.2:

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:50

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    08:25

    У Dell готов 23" QWXGA-монитор:

    08:05

    A-DATA XPG Xupreme 200: флэш-накопители высокой производительности:

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 ноября):

    08:00

    NEC пополняет ассортимент моноблочных ПК двумя симпатичными моделями :

    00:55

    PowerColor возвращается к GDDR4 в своем новом Radeon HD 4850:

    00:32

    Thermalright готовит к выпуску процессорный кулер Ultra-120 eXtreme 1366 RT:

    00:28

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