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    5 ноября 2008

    Maxell представила новую акустическую систему для iPod :

    22:59

    Первые 45-нм CPU AMD — уже в текущем месяце:

    22:11

    Пользователи жалуются на работу стеклянного трекпада MacBook :

    22:09

    PX-Q840U и PX-806SA — два новых Qflix-привода Plextor:

    22:05

    EIZO представила FlexScan S2432W-H — монитор с диагональю 61 см и интерфейсом Display Port :

    19:58

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.3.52:

    18:00

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.6 Build 814 Beta:

    17:35

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.11.1.3362:

    17:10

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.3.1.6:

    16:45

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.44:

    16:20

    Резервное копирование: JaBack v.8.10:

    15:55

    Кодеки: DivX v.6.8.5.11:

    15:30

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 57:

    15:05

    Графика: FastStone MaxView v.2.2:

    14:40

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.31.3:

    14:15

    Блок питания GlacialPower GP-AL650: умеренная мощь за умеренную цену:

    14:05

    Конвертеры: Any Video Converter v.2.67:

    13:50

    Настройщики: Vista Manager v.1.5.9:

    13:25

    12-дюймовый ноутбук ASUS ZX «стирает грань» между нетбуком и ноутбуком:

    13:02

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (04.11.2008):

    13:00

    Редакторы: AkelPad v.4.0.9:

    12:35

    Apple выпустила Digital Camera Raw Compatibility 2.3 :

    12:29

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.2 Build 4205:

    12:10

    ASUS EAH4850 — стильный черный адаптер, первый представитель линейки MATRIX на GPU AMD:

    11:57

    Утилиты: GoodSync v.7.5.4:

    11:45

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.50.62:

    11:20

    Новая версия драйверов для контроллеров JMicro модели JMB3XXX (SATA):

    10:55

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    10:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров TOPDOG:

    10:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 ноября):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 27 октября по 2 ноября 2008 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 27 октября по 2 ноября 2008 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 27 октября по 2 ноября 2008 года):

    08:00

    Palit Revolution 700 Deluxe: двухпроцессорный ускоритель собственного дизайна:

    08:00

    YoYotech Fi7epower MLK1610 PC — самый быстрый настольный ПК?:

    01:17

    Совместного детища NVIDIA и VIA ждать придется дольше, чем планировалось:

    00:45

    Gingle тоже выпустила наборы памяти для Nehalem:

    00:43

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