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    28 ноября 2008

    Lenovo дополнила серию IdeaPad нетбуками S9e и S10e:

    23:57

    EW-7301APg — точка доступа для использования вне помещений:

    23:32

    В новой версии iPhone SDK появилась поддержка видеовыхода :

    21:34

    Seagate ставит точку в истории с «зависающими» HDD :

    19:43

    TSMC и UMC собираются урезать расходы на 20%:

    18:18

    Panasonic выпускает вспышку, совместимую со всеми «цифрозеркалками» компании:

    17:58

    uTorrent приходит в Mac OS X :

    17:52

    Привод Pioneer, записывающий диски BD-R со скоростью 8x, не боится пыли:

    17:15

    Графика: WildBit Viewer v.5.3 Alpha 6.0:

    16:20

    Nanya и Inotera одолжат Micron 285 миллионов долларов на сделку с Qimonda :

    16:04

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.200a1399:

    15:55

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.9.0.0.2 Beta:

    15:30

    Ноутбуки Samsung начнут использовать процессоры AMD :

    15:20

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.2 Build 2418 Beta:

    15:05

    XFX выпустила недорогую низкопрофильную 3D-карту GeForce 9400 GT с 1 ГБ памяти:

    14:55

    Утилиты: Clipdiary v.1.98 Beta:

    14:40

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.7.2:

    14:15

    Резервное копирование: SmartSync Pro v.3.0:

    13:50

    AMD в декабре опять снизит цены на свои настольные CPU:

    13:43

    Графика: TwistedBrush v.15.62:

    13:00

    Общение в сети: ICQ v.6.5 Build 102:

    12:35

    Доживем до понедельника: премьера камеры Nikon D3x ожидается 1 декабря:

    12:28

    Чистильщики: HDCleaner v.3.164 Beta:

    12:10

    3D-карта ELSA Quadro NVS 450 получила четыре (!) разъема DisplayPort:

    11:57

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.3.2.1:

    11:45

    PX-PPH60U и PX-PPH120U: действительно карманные винчестеры :

    11:40

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.5.2:

    11:20

    ARCHOS 7 Internet Media Tablet — гибрид мобильного ПК и универсального проигрывателя:

    11:12

    Восстановление данных: Recuva v.1.21.373:

    10:55

    TSMC будет делать процессоры, а Hynix — память для новых 3D-карт AMD и NVIDIA:

    10:53

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1296:

    10:30

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.51:

    10:05

    Чистильщики: Nero General Clean Tool v.2.2.0.37:

    09:40

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    09:15

    «Кулер-НЛО» GlacialTech UFO V51 «долетел» до покупателей:

    09:00

    Утилиты: AsusUpdate v.7.15.04:

    08:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 ноября):

    08:00

    Gigabyte спешит высвободить склады и намечает выпуск нетбуков с поддержкой 3.5G:

    08:00

    Seiko Epson представила портативный прототип для беспроводной зарядки мобильных устройств:

    00:40

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