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    13 ноября 2008

    Apple выпустила новые прошивки iPod nano 4G и iPod classic 120 ГБ :

    22:53

    Intel представила домашнюю медицинскую систему :

    20:56

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.4.12:

    16:30

    Кулеры, совместимые с Intel Core i7, систематизировали :

    16:11

    Помогут ли 45-нм процессоры AMD вернуть серверный рынок?:

    16:10

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.8.4 Beta:

    16:05

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.8.0.5 Beta 2:

    15:40

    Антивирусы: Avast! v.4.8.1282:

    15:15

    Выпущен самый маленький в мире Linux-сервер:

    15:07

    HTC Max 4G: первый в мире GSM/WiMAX-телефон дебютировал в России:

    15:00

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.4.1:

    14:50

    Цены 45-нм процессоров AMD; официальная информация о настольных моделях и платформе Dragon:

    14:34

    Началось резкое падение цен нетбуков, ASUS Eee PC 900A за $280 — одна из первых ласточек?:

    14:31

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.13:

    14:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.18 Final:

    14:00

    Первые 45-нм процессоры AMD представлены официально:

    13:42

    Утилиты: UBCD4Win v.3.22:

    13:35

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.1.5 Build 1170:

    13:10

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.71:

    12:45

    Японцы скрестили цифровую фоторамку с принтером:

    12:33

    Процессоры SHARC бьют рекорды производительности при обработке цифровых сигналов:

    12:23

    Тестовые приложения: Cddoc v.0.37:

    12:20

    siXis представила вычислительную платформу SX1000, в которой печатные платы сделаны из кремния:

    11:55

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.11.01:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.85 Build 3849:

    11:30

    Shuttle выпускает мини-платформу для мощного медиацентра:

    11:26

    Представлен мобильный компьютер весом 315 граммов:

    11:07

    Файловые обменники: BitComet v.1.0.6:

    11:05

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.28:

    10:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (13.11.2008):

    10:15

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0.4:

    09:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.9.7.2:

    09:25

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.11:

    09:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.2.8:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:30

    55-нм GPU NVIDIA GT206 незаметно дебютировал на рынке, на днях ждем GeForce GTX 270/290:

    08:17

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    08:15

    Core 2 Extreme 9770 и пара GTX 280 уместились в медиацентре Smooth HD SCinema:

    08:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 ноября):

    08:00

    В будущем году Intel и AMD будут конкурировать в сегменте высокопроизводительных процессоров:

    01:14

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