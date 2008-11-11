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    11 ноября 2008

    OWC также выпустила набор модулей ОЗУ для MacBook объемом 6 ГБ :

    23:43

    Staccato представила однокристальное решение категории Wireless USB Host :

    21:32

    Серия Rabbit MiniCore объединила взаимозаменяемые проводные и беспроводные сетевые модули:

    21:18

    SMART: новая версия ПО SMART Notebook для учащихся:

    19:09

    Диагностика: TaskInfo v.8.2.0.280:

    19:00

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.94.1:

    18:35

    Архиваторы: PeaZip v.2.4:

    18:10

    Viewsonic DPG801BK и DPG807BK: «чувствительные» фоторамки:

    17:54

    Утилиты: UBCD4Win v.3.21:

    17:45

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.4.0:

    17:20

    Утилиты: DriverMax v.4.7:

    16:55

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44.5 (Updated):

    16:30

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.242 10\11\2008:

    16:05

    Apple выпустила обновление iLife для Tiger :

    15:48

    Настройщики: Throttle v.6.10.11.2008:

    15:40

    Настройщики: PCBoost v.3.10.11.2008:

    15:15

    Настройщики: SuperRam v.5.10.11.2008:

    14:50

    Настройщики: PCMedik v.6.10.11.2008:

    14:25

    Настройщики: GameGain v.2.10.11.2008:

    14:00

    NVIDIA отвергает обвинения Rambus и рассчитывает на затягивание дела:

    13:48

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.7 Build 1110:

    13:35

    TOMY xiao TIP-521 — первая цифровая камера со встроенным принтером :

    13:26

    Интернет и сети: NetInfo v.6.7 Build 1110:

    13:10

    Power Integrations объединяет ключевые компоненты блока питания с высоким КПД в одной микросхеме:

    12:55

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.0:

    12:45

    IBM предлагает услугу производства 45-нм чипов по технологии SOI:

    12:33

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.58:

    12:20

    Acer выбирает процессор для «однолитрового» ПК:

    11:58

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.70:

    11:55

    Ramtron анонсирует выпуск 1-Мбит памяти F-RAM с параллельным интерфейсом:

    11:37

    Диагностика: DVDInfoPro v.5.2.2.7:

    11:30

    Fujitsu выпускает 2,5-дюймовые «зашифрованные» винчестеры объемом 500 ГБ:

    11:23

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.5.6:

    11:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.8.1 Beta:

    10:40

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8 Test 24:

    10:15

    Графика: TwistedBrush v.15.61:

    09:50

    Безопасность: WinLock v.5.0:

    09:25

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.58:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 ноября):

    08:00

    Фото дня: коробка Core i7 920 и ее содержимое, каким оно достанется покупателям:

    07:55

    Swiftech GTX200 Heatsink — большой радиатор для отвода тепла от элементов карт серии NVIDIA GTX200 :

    01:06

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