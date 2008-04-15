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    15 апреля 2008

    Dell «по техническим причинам» приостановила онлайновую продажу 30-дюймовых мониторов 3008WFP:

    21:11

    Фото Gigabyte GA EP45 DS3P, платы на Intel 45, за пару месяцев до выпуска:

    20:34

    ASUS G35: первая в мире IGP-платформа с поддержкой DirectX 10 для процессоров Intel:

    20:05

    SMSC анонсировала контроллеры Hi-Speed USB 2.0 для работы с картами флэш-памяти :

    19:33

    E-TEN выпускает новые функциональные коммуникаторы Glofiish M810 и M750:

    18:32

    Украденные или потерянные ноутбуки 3K Integrates Longitude заявят о себе в полицию:

    18:28

    Разогнанный GeForce 9600 GT в исполнении CHAINTECH, GSE96GT Overclocking Edition:

    18:10

    PFU Systems планирует расширение линии продуктов COM Express за счет модулей на платформе Menlow:

    17:49

    Новые ноутбуки Apple имеют проблемные графические подсистемы?:

    17:33

    IBM приблизилась к созданию памяти, которая не оставит шансов флэш-памяти и магнитным дискам:

    17:30

    NVIDIA GT200, возможно, обретает свое новое имя:

    17:21

    Gateway значительно расширяет линию ноутбуков FX :

    17:03

    IGP-чипсет AMD RS780D (790GX) имеет свои интересные плюсы и минусы в плане графики:

    16:51

    Графика: Picture Resizer v.4.0:

    16:05

    Фото инженерного образца платы Unika на AMD 790GX:

    16:02

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.8:

    15:40

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.7.20:

    15:15

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.5.12:

    14:50

    Готовы первые карты памяти CompactFlash с интерфейсом SATA:

    14:381

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.2.361:

    14:25

    HP и DreamWorks показали «прорывную технологию» цветных дисплеев:

    14:00

    Медиаплееры: Xion v.1.0.99 Beta:

    14:00

    Графика: TwistedBrush v.15.35:

    13:35

    Файловые обменники: eMule v.0.49a Beta 1:

    13:10

    ViewCast выпустила четырехканальную плату для ввода видео Osprey-450e PCI Express:

    13:00

    Текстовые редакторы: EditPlus v.3.01:

    12:45

    Утилиты: RegToy v.0.6.2.2:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (14.04.2008):

    11:55

    Seagate подает в суд на производителя SSD:

    11:45

    Резервное копирование: East-Tec Backup 2008 v.2.0:

    11:30

    Canon откладывает выпуск EOS 450D?:

    11:05

    Настройщики: vLite v.1.1.6 RC:

    11:05

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.01.068 Beta:

    10:40

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.12:

    10:15

    Производители DRAM придерживают товар — возможен новый обвал цен?:

    10:01

    Мультимедиа: SolveigMM Video Splitter v.2.0:

    09:50

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.5:

    09:25

    Diamond Multimedia сильно разгоняет HD 3870 и первой ставит на него 1 ГБ памяти:

    09:20

    GeForce 9800 GT будет первым ускорителем NVIDIA с 55-нм GPU :

    09:10

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.90:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    HP будет выбирать между Intel Atom и VIA Isaiah:

    08:37

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.169.62 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 апреля):

    08:00

    ASRock K10N750SLI-WIFI: первая плата на чипсете nForce 750a:

    07:38

    Pininfarina HDD Enclosures — стильные внешние кейсы Spire для винчестеров IDE/SATA:

    01:08

    Lenovo пополнит линию ThinkPad еще тремя «иксами»:

    01:05

    Super Talent выпустила еще более быструю память Project X (PC3-16000):

    00:32

    XFX GeForce 9800 GX2 Black Edition – самый быстрый GX2:

    00:07

    Шесть новичков стартовой линейки AMD Mobility Radeon HD 3000:

    00:03

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