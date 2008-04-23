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    23 апреля 2008

    Medion подготовила конкурента для Eee PC — Akoya Mini E1210:

    22:17

    Компактная 10-Мп камера Ricoh G600 не боится пыли и брызг:

    20:15

    Защищенные внешние диски LaCie подросли в объёме до 500 ГБ :

    19:32

    Скандал с батареями ASUS Eee PC 900 закончился обещанием бесплатного обмена:

    19:30

    Seagate представила беспроводные портативные HDD:

    19:09

    Blackmagic Design DeckLink HD Extreme — карта захвата, которая «подключается к чему угодно»:

    18:59

    Scroll — довольно нелепый «концепт» мобильного устройства:

    18:18

    GeForce 9800 GX2 обзаведется новой ревизией ядра :

    18:14

    Технология E Ink позволит оснастить дисплеями пластиковые карты:

    18:00

    Sapphire не забывает об AGP — Radeon HD 3650 512MB GDDR3 :

    17:57

    RoverBook Hummer D790 — самый мощный игровой ноутбук в России:

    17:57

    Цены на NAND тоже пошли вверх:

    17:31

    Endeavor NA104 — легкий мобильный ПК Epson с неплохими возможностями :

    17:22

    Через три года 25% ноутбуков будут оснащены SSD, считает Toshiba:

    17:10

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.8.1:

    16:30

    Creative USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 — внешняя звуковая карта семейства X-Fi:

    16:28

    К Earth Day компания Dell подготовила Eco Bamboo Computer — небольшой компьютер из дерева и вторсырья:

    16:08

    Утилиты: FastStone Capture v.6.1:

    16:05

    CD/DVD: DVD-Cloner v.5.30:

    15:40

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.9.1:

    15:15

    DRAM начинает дорожать :

    14:59

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.482:

    14:50

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.93c:

    14:25

    AMD начала продажи Phenom X3 степпинга B3 по весьма привлекательным ценам:

    14:22

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.41:

    14:00

    FTP-серверы: Serv-U v.7.0.0.3:

    13:35

    «1С-Битрикс» выпускает «1С-Битрикс: Платформа аренды приложений»:

    13:10

    Wacom обещает вскоре показать «крупные нововведения» в технологии емкостных сенсорных экранов:

    12:49

    Антивирусы: Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition получил сертификат Citrix Ready:

    12:45

    Утилиты: Hotkeycontrol XP v.6.3:

    12:20

    Seagate первой отгрузила потребителям миллиард винчестеров:

    11:56

    Медиаплееры: Miro v.1.2.3:

    11:55

    3K Computers включается в гонку недорогих ноутбуков с моделью Longitude 400 стоимостью $399:

    11:36

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.82:

    11:30

    Файловые обменники: µTorrent v.1.8 Build 9704 Beta:

    11:05

    Blackmagic Design выпускает USB-устройство для оцифровки видео:

    10:57

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.3:

    10:40

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.01:

    10:15

    Настройщики: Vista Manager v.1.4.9:

    09:50

    Резервное копирование: JaBack v.8.02:

    09:25

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.00:

    09:05

    Настройщики: Reg Organizer v.4.21 Final:

    08:45

    Диагностика: SpeedFan v.4.34:

    08:30

    Официальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 апреля):

    08:00

    Bull NovaScale — суперкомпьютер мощностью 300 TFLOPS на базе NVIDIA Tesla S900 GPGPU и Intel Nehalem:

    02:52

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