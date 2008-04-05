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    5 апреля 2008

    Интернет-планшет Nokia N810 WiMAX Edition знает три способа выйти в Интернет:

    18:24

    Фото дня: SSD Intel:

    18:21

    Silicon-Power выпускает модули памяти DDR3-1066, которые уже есть куда вставить:

    17:59

    Club3D с помощью Arctic Cooling разогнала GeForce 9600 GT:

    17:56

    Некоторые брелки для ключей умеют работать с карточками microSD:

    16:17

    С реальным наличием настольных Yorkfield на рынке все так же плохо, еще одна причина:

    15:55

    Первые тесты 9800 GTX 3-Way SLI: три карты пока ничем не лучше двух:

    15:50

    Walton Chaintech APOGEE DDR3 1066 SO-DIMM: еще один модуль ОЗУ, который ставить не во что:

    15:29

    MSI выпускает системные платы P7N для игровых ПК:

    15:06

    Утилиты: PicaSafe v.1.1:

    14:50

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.08.04.01:

    14:25

    Утилиты: Pfrank v.2.17:

    14:00

    WD My Book Studio Edition II: «зеленым» винчестерам вентиляторы не нужны:

    13:45

    Настройщики: PowerStrip v.3.78.615 Beta:

    13:35

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (04.04.2008):

    13:10

    Mesiro Merium: компактный домашний ПК с «художествами»:

    12:50

    Медиаплееры: Xion v.1.0.97 Beta:

    12:45

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.2:

    12:20

    Интернет и сети: Kiwi CatTools v.3.3.7:

    11:55

    Inventec поставит в мобильные устройства MEMS-дисплеи, идея которых позаимствована у бабочек:

    11:45

    Снова AMD и закон Мура — маленькое журналистское расследование:

    11:39

    Ускоритель ASUS EAH3650 SILENT/HTDI/1G: много памяти, мало шума:

    11:38

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.0.9.0:

    11:30

    Toshiba помогает расширить средства ввода-вывода мобильных устройств:

    11:11

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.95:

    11:05

    Диски Hitachi Maxell 2x HD DVD-R/RW оказались рекордсменами по краткости присутствия на рынке:

    11:00

    Веб-браузеры: GooglePreviewIE v.1.3:

    10:40

    HP Media Vault mv2120 — 500 ГБ с сетевым подключением «для дома, для семьи»:

    10:38

    MXI Stealth MXP: флэш-накопители, защищающие данные со всех сторон:

    10:36

    Как тестируют мультимедийные устройства?:

    10:32

    Мультимедиа: QuickTime Lite for VCP v.1.1.1:

    10:15

    Chartered и IBM будут вместе разрабатывать 22-нм техпроцесс:

    10:10

    Жизнь Windows XP до 2010 года продлит новый класс ноутбуков :

    10:03

    FTP-серверы: Serv-U v.7.0.0.1:

    09:50

    В Европе появляются ноутбуки HP с поддержкой Blu-ray:

    09:40

    Настройщики: Fresh UI v.8.04:

    09:25

    ADLINK анонсировала первое устройство на процессоре Intel Atom:

    09:09

    Sharkoon CoolBook 360: подвижное охлаждение для ноутбука за 15 евро:

    09:06

    FTP-клиенты: CuteFTP v.8.2.0:

    09:05

    Аналитики назвали три технологии, способные подорвать господство ЖК-панелей:

    08:45

    Медиаплееры: QT Lite v.2.5.1:

    08:45

    Scythe Himuro: бесшумный кулер для винчестера, продлевающий ему жизнь:

    08:36

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.51:

    08:30

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.00.63 / v.2.2.00.02 / v.3.0.0.11 / v.4.1.0.25 Beta:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 апреля):

    08:00

    HP w1707 Vivid Color — 17 дюймов на элегантной подставке:

    03:07

    Dell планирует на лето выпуск аксессуаров для ноутбуков Latitude E:

    02:18

    Thermaltake Armor+ MX: достоинства большого корпуса в малом:

    01:05

    Transcend выпускает «артистичный» накопитель JetFlash 168 объёмом 16 ГБ:

    01:04

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