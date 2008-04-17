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    17 апреля 2008

    Sony Handycam HDR-TG1E: самая маленькая камера с Full HD:

    23:12

    XXX и Alpha Dog Edition: самые быстрые из видеокарт XFX на базе GeForce 9600GT :

    22:08

    Kingston Technology выпустила «первую в мире» память DDR2-667 МГц CL4 для ноутбуков:

    20:07

    Microchip Technology добавляет в 16-разрядные MCU с рекордно малым энергопотреблением поддержку USB 2.0 OTG:

    19:25

    GOTVIEW: новая версия ПО для тюнеров:

    18:48

    Новая версия системы предотвращения вторжений Check Point IPS-1:

    18:47

    Apple выпустила апдейт Safari 3.1.1:

    17:53

    У NVIDIA практически готовы GPU с поддержкой ускорения «физики»; Intel Nehalem пока не готов заменить собой связку CPU+GPU:

    17:50

    Анонс TV-тюнера KWorld PlusTV DVB-T 325U:

    17:17

    Новая разработка TI упрощает создание устройств с поддержкой ZigBee:

    16:27

    Утилиты: IE PassView v.1.08:

    16:05

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.93:

    15:40

    Спецификации перспективой платформы малого форм-фактора Qseven будут опубликованы в этом квартале:

    15:35

    Анонс МФУ Lexmark X5495:

    15:27

    Софт для сотовых: Floola v.2.9.2:

    15:15

    Безопасность: Agnitum Outpost Firewall Pro 2008 v.6.0.2284.253.0485:

    14:50

    Mustek: анонс камкордера DV Vintage:

    14:47

    Samsung Electronics не планирует повышать цены на DRAM, по крайней мере, пока:

    14:35

    Почтовые клиенты и фильтры: MailWasher v.6.1.1.18:

    14:25

    Настройщики: WinTools.net Professional v.9.3.0:

    14:00

    Интернет и сети: Google Earth v.4.3.7191:

    13:35

    Выручка Intel в первом квартале составила почти 10 миллиардов долларов:

    13:33

    Утилиты: Process Explorer v.11.13:

    13:10

    Веб-браузеры: Flock v.1.1.2:

    12:45

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.14 Final:

    12:20

    Утилиты: Process Monitor v.1.31:

    11:55

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.169.32 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    11:30

    Aqua Computer выпустила 6-мм водоблок из чистой меди для GeForce 9800 GTX:

    11:28

    Неофициальные бета-драйверы ATI Catalyst v.8.475:

    11:05

    NVIDIA тайком добавила в ассортимент еще одну «Квадру»:

    10:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    10:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 апреля):

    10:15

    S3 Graphics 4300E: встраиваемый GPU с поддержкой DirectX 10 и «сверхвысокой энергетической эффективностью»:

    09:55

    Чистильщики: CleanCenter v.1.75.1:

    09:50

    S3 Graphics Chrome 430 GT: результаты тестирования:

    09:37

    ASUS Eee PC 900 вышел официально:

    09:301

    Безопасность: Comodo BOClean Anti-Malware v.4.26:

    09:25

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.2.1.950:

    09:05

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.3.7:

    08:45

    STEC официально ответила на обвинения Seagate: выпуск SSD начался задолго до того, как Seagate получила свои патенты:

    08:31

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.79:

    08:30

    Thermaltake: система жидкостного охлаждения ProWater 850i:

    08:17

    Безопасность: Ad-Aware 2008 v.7.1.0.1 Beta:

    08:15

    Icron удлиняет USB 2.0 с помощью витой пары на расстояние до 100 м:

    08:05

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.3.0.650.0:

    08:00

    Alienware ставит в ПК Aurora флагманский процессор AMD Phenom 9850 Black Edition:

    02:45

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