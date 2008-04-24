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    24 апреля 2008

    QNAP анонсировала Turbo NAS-системы TS-109 Pro/TS-209 Pro II:

    23:43

    Gigabyte GA EP45 Extreme: системная плата с массивным охлаждением:

    22:48

    Аналитики iSuppli: AMD и Intel еще больше укрепили свое двоевластие на рынке CPU :

    22:37

    Dell 500: еще один взгляд на то, каким должен быть дешевый ноутбук :

    22:35

    GeForce 9900 GTX и 9900 GTS — сильный противовес RV770 в июле:

    22:07

    Новинки Addonics позволят подключить один и тот же винчестер к ноутбуку и настольному ПК:

    21:51

    Hynix приступает к массовому выпуску 54-нм памяти DRAM:

    20:17

    Touch of Color — «прикосновение к цвету» в исполнении Samsung :

    19:57

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.8.10:

    17:45

    CD/DVD: CloneDVD Mobile v.1.2.0.0:

    17:20

    RaidSonic IB-3218StU-B: недорогое двухдисковое JBOD-решение:

    17:17

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6.1.4 RC2:

    16:55

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.9:

    16:30

    Запись: FinalBurner Free v.1.30.0.127:

    16:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.82:

    15:40

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.5.0423:

    15:15

    Yoggie Security Systems предлагает возложить защиту ноутбуков на небольшой компьютер, устанавливаемый в слот ExpressCard:

    14:51

    Безопасность: Agnitum Outpost Firewall Pro 2008 v.6.0.2293.253.0490:

    14:50

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.9.0:

    14:25

    Fujitsu F-A50 — моноблочный ПК с широкоформатным экраном:

    14:22

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.8:

    14:00

    Palm начинает тестирование нового мобильного устройства с поддержкой Wi-Fi:

    13:47

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.1.1.178:

    13:35

    IOGEAR выпускает внешнюю видеокарту с интерфейсами USB 2.0 и DVI:

    13:22

    Настройщики: TuneUp Utilities 2008 v.7.0.8004:

    13:10

    Micron и Nanya выделят более миллиарда долларов на совместное производство DRAM:

    12:52

    Антивирусы: Portable ClamWin v.0.93:

    12:45

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.04.17:

    12:20

    45-нм процессоры AMD выйдут не ранее 4 квартала:

    12:03

    Sony попробует заинтересовать покупателей BD-ROM бесплатными дисками:

    12:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.76.1:

    11:55

    Maxell iVDR — внешний винчестер для профессиональной видеосъемки:

    11:49

    Утилиты: KillProcess v.2.43 Alpha:

    11:30

    Deep Blue H1 — чуть тяжелее, чем Eee PC, зато с 40-ГБ винчестером:

    11:05

    Безопасность: Online Armor Free v.2.1.0.131:

    11:05

    Системные платы Sapphire Technology поддерживают 125-Вт AMD Phenom 9750 и 9850:

    10:45

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.12:

    10:40

    Производители и потребители разочарованы «победой» Blu-ray:

    10:15

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.15:

    10:15

    В формат DVD могут добавить 3D-технологии:

    09:54

    Мультимедиа: Reaper v.2.202:

    09:50

    Фото дня: 10-Гбит сетевая карта Intel с активным охлаждением:

    09:30

    Официальные сравнительные тесты AMD «утекли» в Сеть :

    09:29

    Иск потребителей к Microsoft по поводу Vista Capable признан оправданным :

    09:27

    Настройщики: jv16 PowerTools 2008 v.1.8.0.457:

    09:25

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XII SP2c (2008.5.14.24):

    09:05

    Диагностика: CoreTemp v.0.98:

    08:45

    Обновление драйверов для устройств ATI HDMI Audio:

    08:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 апреля):

    08:00

    NVIDIA планирует выпуск бюджетного чипсета nForce 740a SLI:

    01:53

    ASUS выпустит Eee PC с 10" дисплеем в этом году:

    00:52

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