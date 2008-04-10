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    10 апреля 2008

    SanDisk скрестила USB-накопители и ключи RSA:

    19:50

    NEC Computers представила компактный ноутбук VERSA S9100:

    19:34

    Первые кабели Micro-USB появляются в продаже:

    19:07

    Aspire 8920G и 6920G — обновленные ноутбуки Acer с поддержкой Blu-ray:

    18:41

    Накопитель с сетевым подключением Datto Backup NAS хранит данные на удаленном сервере:

    18:40

    «РОДНИК» выводит на рынок России новую версию отказоустойчивых серверов Marathon:

    18:30

    Цифровую фоторамку Memorex можно адаптировать под сюжет фотоснимка :

    18:13

    Модуль COM 840 на процессоре Core 2 Duo рассчитан на очень жесткие условия эксплуатации:

    17:51

    Антивирусы: Dr.Web для IBM Lotus Domino:

    16:55

    PNY выпустила флэш-накопитель для прекрасной половины человечества:

    16:30

    Вышла защищенная операционная система TrustVerse Linux XP Desktop:

    16:30

    Первый ноутбук на базе Centrino 2 (Montevina) представлен официально — DreamBook Style 9008:

    16:28

    Архиваторы: WinZip v.11.2 Build 8094:

    16:05

    Мобильная графика NVIDIA (GeForce 9800M GTS и GeForce 9800M GT) становится 55-нм:

    16:02

    AMD знает, как ускорить разработку хранилищ с сетевым подключением, и выпускает три новых процессора:

    15:41

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.21:

    15:40

    Ноутбук Dell XPS M1530 получил опциональную поддержку Full-HD и LED-подсветку экрана:

    15:34

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqy:

    15:15

    Toshiba Satellite U400 — легкие ноутбуки «в полосочку»:

    15:14

    Изменения в чипсетах NVIDIA — MCP7A-U станет первым решением для uATX с поддержкой DDR3-1333:

    15:01

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.86.9.0:

    14:50

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.8.1:

    14:25

    Второе рождение Barcelona: начались поставки систем с исправленными CPU :

    14:23

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.3.2.0:

    14:00

    Steinberg MR816 CSX / MR816 X — звуковые FireWire-интерфейсы для работы с Cubase:

    13:50

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.0.1:

    13:35

    В последней версии QuickTime значительно улучшена защита от вредоносного кода:

    13:15

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.2.1.944:

    13:10

    У Kingston готовы 1600-МГц модули HyperX DDR3:

    13:00

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (09.04.2008):

    12:45

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1.5:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.46.00:

    11:55

    Intel анонсировала первые в отрасли 10-Гбит/с сетевые FCoE-адаптеры для датацентров:

    11:51

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 5 v.5.03:

    11:30

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.15:

    11:05

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    10:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 апреля):

    10:15

    IBM выпустила самый быстрый в мире UNIX-компьютер, процессоры которого работают на частоте 5 ГГц:

    10:01

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.9.0.124.0:

    09:50

    Интернет и сети: Snarfer v.1.0.0:

    09:25

    Утилиты: ReNamer v.5.25:

    09:05

    Мультимедиа: Replay Music v.3.35:

    08:45

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.9.0:

    08:30

    Parallels выпустила новую бета-версию Parallels Server:

    08:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.7:

    08:15

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.14.300:

    08:00

    11 «паспортов» WD и все разного цвета — My Passport Essential:

    07:31

    ML-1640 и ML-2240: быстрые и компактные принтеры для дома и офиса:

    03:00

    Symwave представила первое в мире 1,6-Гбит/с решение FireWire:

    00:41

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