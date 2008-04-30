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    30 апреля 2008

    Apple разослала тестерам новую бета-версию Mac OS X 10.5.3:

    21:29

    Thermaltake M9D: корпус-радуга:

    19:24

    Intel Atom в дефиците?:

    19:17

    OCZ выпускает модули памяти DDR3 «для специальных операций»:

    19:12

    Mac Pro получит видеоадаптер Radeon HD 3870?:

    18:43

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.3.5:

    16:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.0.0:

    16:30

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.8.00:

    16:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.1.2:

    15:40

    Fujitsu представила высокоэффективный чип для сетей 10GbE:

    15:32

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.14:

    15:15

    Резервное копирование: Backup4all v.3.11 Build 304:

    14:50

    Утилиты: RegToy v.0.6.2.3:

    14:25

    Общение в сети: Xfire v.1.91 Build 31460:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.41:

    13:35

    Как сделать 60 копий «флэшки» за две минуты?:

    13:14

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.04.25:

    13:10

    Софт для сотовых: Floola v.2.9.3:

    12:45

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.15:

    12:20

    Qimonda и Winbond тоже договорились о совместном выпуске DRAM:

    12:15

    Группа производителей определит новый интерфейс для мобильной DRAM:

    12:13

    Ноутбук Area-51 m17x: Alienware превосходит сама себя:

    12:09

    Special Edition 3DBOXX — жидкостное охлаждение позволяет выжать все из двух Intel Core 2 Extreme:

    12:03

    Настройщики: DTweak v.3.11:

    11:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (29.04.2008):

    11:30

    Общение в сети: Skype v.3.8.0.115:

    11:05

    Microsoft выпустила новую версию Messenger for Mac:

    10:41

    Интернет и сети: LanHelper v.1.75:

    10:40

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.62:

    10:15

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.1.0 RC19 Beta:

    09:50

    Мультимедиа: Avidemux v.2.4.1 r3982:

    09:25

    Диагностика: DriveSitter v.1.6.0.2:

    09:05

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    08:45

    Обновление драйверов для кард-ридеров O2Micro:

    08:30

    Apple работает над системой управления iTunes с помощью iPhone:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Libertas:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 апреля):

    08:00

    Миникомпьютер MSI Titan 700 — 3,1 литра и мало шума :

    07:43

    Airboard — «воздушная подушка» для ноутбука:

    06:54

    Apple добавила в Leopard поддержку Java SE 6:

    05:15

    2-ГБ версия GECUBE HD3870 — для экстремальных разрешений в играх:

    01:01

    Ускоритель NVIDIA GeForce 9600 GSO представлен официально:

    00:40

    Процессоры Intel Xeon получат новый степпинг E0 и более низкий TDP:

    00:39

    Xigmatek Porter N881: эффективный кулер для горячих северных мостов:

    00:37

    Walton Chaintech выпустила 4-ГБ наборы памяти APOGEE GT DDR2-1150 и DDR2-1200 :

    00:06

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