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    2 апреля 2008

    Numonyx: создание детища Intel официально завершено:

    19:50

    «Трехсотка» — новый корпус Antec для ПК:

    19:04

    Foxconn 9800GTX-512N Extreme, самая быстрая однопроцессорная видеокарта в мире:

    18:58

    Mellanox выпускает первые в отрасли адаптеры InfiniBand QDR (40 Гбит/с):

    18:20

    Все модули памяти Samsung SO-DIMM DDR3 подходят для Intel Centrino 2:

    16:05

    IDF: фото кристалла Nehalem и демонстрация его производительности:

    16:00

    HP обновила ассортимент настольных ПК; добавлена модель с поддержкой Blu-ray:

    15:43

    Для AMD закон Мура уже не действует?:

    15:38

    Pandigital PanTouch — цифровая фоторамка с управлением в стиле iPhone:

    15:15

    Кодеки: Codec v.8.2 Build 6:

    15:15

    На рынке начинают появляться кабели и переходники DisplayPort:

    15:05

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.10:

    14:50

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3 Beta 2:

    14:25

    CRU-DataPort показала «карманный» SATA RAID: до 640 ГБ в стальном 3,5-дюймовом корпусе:

    14:05

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.2 Beta:

    14:00

    Офисные приложения: PrimoPDF v.4.0.1:

    13:35

    Хотя «война форматов» закончена, Blu-ray пока мало кому нужен:

    13:17

    Графика: Amazing Photo Editor v.7.2:

    13:10

    Intel представила сразу пять новых процессоров Atom для платформы Centrino Atom:

    13:09

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.6:

    12:45

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.5.1:

    12:20

    NVIDIA GeForce 9800 GTX дебютировала официально:

    11:55

    Настройщики: Mz Vista Force v.1.8:

    11:55

    Acer: BD-ноутбуки составят 10% поставок в 2008 году:

    11:37

    Настройщики: GameOS v.2.8:

    11:30

    Порты USB в ноутбуках Toshiba живут своей жизнью:

    11:25

    Первые интерактивные столы-компьютеры Microsoft Surface поступили к заказчикам :

    11:15

    Настройщики: Game Accelerator v.7.2:

    11:05

    Intel дала «добро» модулям Elpida DDR3 для ноутбуков:

    11:02

    Creative обвиняет ASUS во лжи о поддержке EAX 5.0 и лишает часть пользователей поддержки Vista :

    10:55

    Безопасность: SmartFix Security Center 2008 v.4.1:

    10:40

    Подставки Elecom: чтобы ноутбуку не было жарко:

    10:16

    Запись: ImgBurn v.2.4.1.0:

    10:15

    IDF: каковы будут мобильные устройства (MID) будущего? Связь на частоте 60 ГГц:

    10:06

    Beceem выпускает первое в мире однокристальное 65-нм решение Mobile WiMAX:

    10:00

    Чипсеты NVIDIA nForce 750a и nForce 780a уже на подходе:

    09:57

    Утилиты: IcoFX v.1.6:

    09:50

    У Micron готовы ознакомительные образцы 4-ГБ модулей DDR3 для ноутбуков:

    09:40

    Графика: Inkscape v.0.46:

    09:25

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.51 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 апреля):

    08:00

    Toshiba Satellite L350 — можно ли объединить 17,1-дюймовый экран и невысокую цену?:

    07:45

    PNY на Digital Factory покажет профессиональный адаптер Quadro FX 4700X2 :

    03:37

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