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    11 апреля 2008

    Apple выпустила Pro Applications Update 2008-01:

    22:47

    DFI предупреждает: не попадитесь на подделку!:

    19:32

    OCZ представила самую быструю в мире память PC2-9200 Flex II DDR2, охлаждаемую водой:

    19:07

    Apple выпустила MacBook Air Bluetooth Firmware Update:

    18:21

    Десять цифровых фоторамок ViewSonic на любой вкус:

    16:33

    Настройщики: EF StartUp Manager v.3.51:

    16:05

    Mellanox выпускает первые в отрасли интегрированные адаптеры FCoE:

    15:58

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.9:

    15:40

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.55.834:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAware v.5.0:

    14:50

    Суперкомпьютер «СКИФ Мономах» начал работать во ВГУ:

    14:47

    Разработка Mobius Microsystems заменит кварцевые резонаторы:

    14:35

    Редакторы: Notepad2 v.2.1.19:

    14:25

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.2.0.411:

    14:00

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.4 Build 725:

    13:35

    Toshiba «поднимает планку» в сегменте игровых ноутбуков, выпуская серию Satellite X205:

    13:15

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5966:

    13:10

    Siemens показала в работе первую карту расширения WiMAX Express Card:

    12:55

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.41:

    12:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.101:

    12:20

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.5.0 Beta:

    11:55

    Утилиты: SniffPass v.1.04:

    11:30

    Подробности о платформе NVIDIA APX 2500, объединяющей CPU и GPU в одном кристалле:

    11:21

    Диагностика: HWiNFO v.5.2.0:

    11:05

    Утилиты: Free Window Registry Repair v.1.5:

    10:40

    Новые модули G.Skill DDR2 и DDR3 — память под знаком «π»:

    10:32

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2008.04.10:

    10:15

    HP и AMD установили три рекорда производительности:

    10:01

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.4.0:

    09:50

    IBM снова займется разработкой винчестеров?:

    09:28

    Интернет и сети: Network Magic Basic v.4.7.8023:

    09:25

    Утилиты: RegScanner v.1.63:

    09:05

    VIA и NVIDIA вместе создадут платформу для «нетбуков» и MID:

    09:02

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.1.7:

    08:45

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XII SP2a (2008.4.14.20):

    08:30

    Сложности AMD отражают и положение Intel?:

    08:22

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 апреля):

    08:00

    Ноутбуки Toshiba Satellite P300 готовы заменить настольные ПК:

    00:46

    Kohjinsha выпустила компактный 7" UMPC SR8KPO6S, оснащенный сенсорным экраном и оптическим приводом:

    00:21

    AMD корректирует квартальный прогноз и планирует уволить каждого десятого сотрудника:

    00:11

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