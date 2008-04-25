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    25 апреля 2008

    Новые iMac появятся на следующей неделе?:

    20:04

    OLPC покинул Уолтер Бендер, второй человек компании :

    19:21

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.03:

    18:35

    Восстановление данных: R-Studio v.4.2 Build 125098:

    18:10

    Файловые обменники: DC++ v.0.706 Beta:

    17:45

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.11.5.1:

    17:20

    Apple выпустила iPhone SDK beta 4 :

    16:56

    Интернет и сети: SecureCRT v.6.0.2:

    16:55

    Графика: HyperSnap-DX v.6.30.02:

    16:30

    Настройщики: Super Utilities v.8.0.1985:

    16:05

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.9.0.319:

    15:40

    Конкурс CUDA при поддержке NVIDIA и iXBT.com:

    15:17

    Кодеки: Codec v.8.2 Build 8:

    15:15

    TRIL выпускает платформу для биомедицинских исследований BioMOBIUS:

    14:59

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.96:

    14:50

    Утилиты: Foxit Reader v.2.3 Build 2822:

    14:25

    Утилиты: True Launch Bar v.4.24 RC1:

    14:00

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.2.7 (Updated):

    13:35

    Антивирусы: AVG Free Edition v.8.100 Build 1295:

    13:10

    Графика: XnView v.1.93.6 Beta 3:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.43:

    12:20

    Мультимедиа: InstalledCodec v.1.01:

    11:55

    Averatec выпускает пару «частично усиленных» ноутбуков серии Voya:

    11:40

    Утилиты: DriverView v.1.1.3:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (24.04.2008):

    11:05

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.27:

    10:40

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.20:

    10:15

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.08:

    09:50

    Intel Eklo и Fly Creek: ставка на Mini-ITX в сегментах ПК начального уровня и мультимедийных систем:

    09:44

    Тестовые приложения: Nero DiskSpeed v.4.11.2.0:

    09:25

    Диагностика: CoreTemp v.0.98.1:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.12:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.174.74 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 апреля):

    08:00

    Kraftway обновляет ПО для терминальных станций под Linux:

    07:15

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