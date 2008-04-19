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    19 апреля 2008

    BenQ разработала MID на базе процессора Atom и с экраном G-Senser:

    16:36

    Microsoft: Service Pack 1 для Windows Vista на русском языке:

    12:45

    Выпущена новая версия PlagiatInform 3.0:

    12:20

    Диски DVD-D живут всего 48 часов:

    12:15

    Кодеки: Lame MP3 v.3.98 Beta 8:

    11:55

    Спецификации GeForce 9500 GS/GT:

    11:41

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2008.4.2.0:

    11:30

    Thermalright TRUE Black 120: элегантный кулер «в черном»:

    11:16

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.8.2:

    11:05

    Восстановление данных: FreeUndelete v.2.0.0816:

    10:40

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.524 Build 1293:

    10:15

    Новинка IOGEAR обеспечит до 30 метров расстояния между устройствами с DVI:

    09:56

    Cizmo CX15 — одна из первых попыток «подружить» Centrino 2 с NVIDIA GeForce 8800M GTX:

    09:55

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4098:

    09:50

    Shuttle начинает продажи бесшумных блоков питания:

    09:50

    ASUS Eee PC на процессоре Intel Atom выйдет через два месяца:

    09:30

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.14:

    09:25

    Новые модули SparkLAN позволяют добавить поддержку IEEE 802.11n в устройства с гнездом Mini-PCI:

    09:25

    Lenovo готовит к выпуску килограммовые ноутбуки IdeaPad U110B и U110R:

    09:07

    Утилиты: SideSlide v.2.4.00b:

    09:05

    blueLounge The Sanctuary: домик для гаджетов:

    09:00

    Утилиты: doPDF v.6.0.259:

    08:45

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.07d:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 апреля):

    08:15

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XII SP2b (2008.5.14.21):

    08:00

    All Spark — USB-концентратор для поклонников фильма «Трансформеры»:

    08:00

    NEC выпускает 22,5-дюймовую ЖК-панель с поддержкой Full HD:

    02:46

    Дела со 128-ГБ SSD у Toshiba пока не ладятся?:

    02:45

    SPARKLE устанавливает 1 ГБ памяти сразу на четыре модели GeForce 9600 GT:

    02:44

    Нестандартный человеко-машинный интерфейс, мягкий и теплый, своими руками:

    02:02

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