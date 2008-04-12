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    12 апреля 2008

    Gennum выпустила первые в отрасли однокристальные приемопередатчики, поддерживающие HD и скорость 3 Гбит/с:

    19:00

    AMD пополняет серверную линейку процессоров 12 новыми CPU Opteron:

    17:58

    USB-накопители IronKey могут взять на себя двухфакторную идентификацию пользователя:

    17:45

    LG выпустила новые DTR-ноутбуки серий X-R700 и X-S900, пока — только в Корее:

    17:05

    AMCC пополнила линию контроллеров SAS RAID 3ware 9690SA четырехпортовой моделью:

    16:15

    Ultra Products хочет получить компенсацию за модульные БП в троекратном размере:

    15:35

    Xilinx выпускает самые быстрые в отрасли FPGA для космических аппаратов:

    14:45

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.5.0.8:

    14:25

    Австралия протянет самый длинный в мире Интернет-кабель до Гавайских островов:

    14:18

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.24.3:

    14:00

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.2.360:

    13:35

    Утилиты: Glary Utilities v.2.5.1:

    13:10

    Офисное ПО: Easy Notes v.5.07:

    12:45

    Системная плата abit A-N78HD поддерживает технологии Hybrid SLI и nView:

    12:38

    Ноутбук ASUS M70 с поддержкой Blu-ray предлагает «больше удовольствия от HD-контента»:

    12:32

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.71.2:

    12:20

    Утилиты: RegToy v.0.6.2.0:

    11:55

    AMD покидает технический директор:

    11:45

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.38:

    11:30

    Новая солнечная панель заряжает батарею Freeloader вдвое быстрее:

    11:17

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Build 13953:

    11:05

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.1.2:

    10:40

    Компактная камера MINOX DC 8011: восемь мегапикселей по пока не названой цене:

    10:25

    Графика: Paint.NET v.3.30 Final:

    10:15

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.5:

    09:50

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.1.7:

    09:25

    Чистильщики: Baku v.3.6:

    09:05

    NVIDIA обещает «самый доступный ПК для Windows Vista Premium»: поддержка Blu-ray и DX10 менее чем за $45:

    09:00

    Диагностика: Hmonitor v.4.4.1.1:

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.85 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 апреля):

    08:00

    Nascentric OmegaSim GX: процессоры NVIDIA Tesla — в действии:

    02:05

    PNY показывает Quadro одну за одной — NVIDIA Quadro FX 5600 SDI будет представлена на NAB 2008:

    01:54

    В институте Фраунгофера созданы взрывобезопасные литиево-ионные батареи:

    01:25

    Scythe предлагает делать звук ПК качественнее за счёт усилителя Kama Bay Amplifier :

    01:13

    Системная плата abit A-S78H поддерживает технологии Hybrid CrossFireX и SurroundView:

    01:01

    XFX GeForce 9800 GTX Black Edition — самая быстрая карта на 9800GTX?:

    00:53

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