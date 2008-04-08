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    8 апреля 2008

    Винчестеры Seagate Cheetah 15K.6 FDE шифруют сами себя:

    21:56

    Apacer выпускает новую память DDR3 в серии Aeolus:

    21:55

    ZOTAC представила быструю GeForce 9800 GTX AMP! Edition:

    21:42

    Ramtron выпускает первую 2-Мбит память F-RAM с интерфейсом SPI:

    21:38

    Приводы Blu-ray Disc будут дешеветь не так быстро, как хотелось бы:

    21:21

    Focusrite ISA One — одноканальный микрофонный предусилитель:

    19:24

    Утилиты: TransMac v.8.1:

    19:00

    Утилиты: AceMoney v.3.10.2:

    18:35

    Резервное копирование: JaBack v.8.01:

    18:10

    Диагностика: System Stability Tester v.0.9.0:

    17:45

    Мониторинг трафика: BWMeter v.4.0.0:

    17:20

    Apple вновь разослала тестерам предварительную версию Mac OS X 10.5.3:

    17:05

    Резервное копирование: Cobian Backup v.9.1.1.172 Beta:

    16:55

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.9:

    16:30

    Настройщики: DTweak v.3.10:

    16:05

    Утилиты: doPDF v.6.0.258:

    15:40

    Университет в Теннеси получит суперкомпьютер Cray XT4 стоимостью $65 млн. и мощностью ~1 PFLOPS:

    15:39

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.470:

    15:15

    Sony собирается сделать упор на компьютерные приводы Blu-ray:

    15:05

    Второе поколение ASUS Eee PC скоро выйдет, но не на Intel Atom?:

    14:51

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.4.0.7 Beta:

    14:50

    Seagate выпустила первый в мире HDD объемом 1 ТБ с интерфейсом SAS:

    14:32

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.39:

    14:25

    Toshiba начала поставки образцов SpursEngine SE1000 — ускорителя обработки видео на базе Cell / BE:

    14:15

    OSRAM показала первую в мире настольную лампу на базе OLED:

    14:12

    Софт для сотовых: Floola v.2.9.1:

    14:00

    mPhase «вершит историю батарей»:

    13:51

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3:

    13:35

    MF-Series FSDHGC6: 4-16-ГБ карты памяти Elecom стандарта SDHC / Class 6:

    13:24

    I-O Data GV-MVP/HS — тюнер для работы с DVB-T:

    13:23

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1553:

    13:10

    Интернет и сети: FlashGot v.0.95:

    12:45

    Медиаплееры: Xion v.1.0.98 Beta:

    12:20

    Elecom выпустила 9 наушников серии EAR DROPS Aqua для женщин:

    12:001

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.7.2:

    11:55

    FW70X и FW50X — два новых ноутбука Sharp Mebius:

    11:38

    SST поднимает производительность последовательной флэш-памяти на новый уровень:

    11:35

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.6.2.0.20:

    11:30

    Buffalo оснащает внешние HDD DriveStation Combo4 четырьмя интерфейсами:

    11:23

    GeForce 9800GX2 очень скоро уйдет на покой:

    11:18

    PMC-Sierra и Seagate Technology показали в работе интерфейс для HDD, обеспечивающий скорость обмена 6 Гбит/с:

    11:07

    Кодеки: Lame MP3 v.3.98 Beta 7:

    11:05

    Galaxy представила бесшумный и разогнанный GeForce 9600 GT:

    11:03

    ATI Radeon HD 3870 X2 ставит мировой рекорд производительности в тесте 3DMark 06:

    10:50

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.3.0.1.14:

    10:40

    OMS-ZX100: домашний ПК, в котором объединились технологии Blu-ray, HD DVD и SSD:

    10:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.0.9:

    10:15

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.6.2:

    09:50

    Президент Elpida говорит, что толстый кошелек сильнее высоких технологий:

    09:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.70 Build 3505:

    09:25

    Архиваторы: TUGZip v.3.5.0.0:

    09:05

    «Вторая жизнь» мышей 3Dconnexion:

    09:05

    Настройщики: Vista Manager v.1.4.8:

    08:45

    В Германии создан «трехмерный фотоаппарат»:

    08:40

    Чистильщики: CleanCenter v.1.73.1:

    08:30

    Toon Boom Studio Express 4 — новая версия анимационного пакета для Mac OS X:

    08:18

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.02:

    08:15

    Intel знает, как защитить ноутбуки от воров:

    08:05

    Обновление прошивок для HDD Samsung:

    08:00

    Hammacher Sclemmer предлагает оцифровывать фотоснимки без помощи сканера:

    07:46

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