  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 апреля 2008

    Winnov анонсирует пять карт для ввода видео с интерфейсом PCI Express:

    23:48

    64-битный Photoshop CS4 для Mac будет выпущен позже Win-аналога:

    23:43

    Microchip Technology выпускает 16-разрядные MCU с большой памятью и рекордно низким энергопотреблением:

    22:59

    Серверная память Samsung DDR2: минимум энергопотребления, максимум плотности:

    22:17

    Apple продолжает тестирование Mac OS X 10.5.3 :

    19:23

    IDF: Гелсингер о милливаттах и петафлопах на примере CPU Intel Atom, Larrabee и Nehalem:

    15:30

    Системная плата ASUS P5E64 WS Evolution:

    14:59

    Apple выпустила обновления iTunes, Front Row и QuickTime :

    14:39

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.2.0.0:

    14:25

    Графика: TwistedBrush v.15.33:

    14:00

    Elecom: две новые серии флэш-накопителей:

    13:57

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.4.02:

    13:35

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.9:

    13:10

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Beta 5:

    12:45

    Самый быстрый GeForce 9800GX2 в мире — EVGA BlackPearl с предустановленной «водянкой»?:

    12:30

    До конца месяца IGP Intel GL960 обзаведется поддержкой DirectX 10:

    12:28

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1081:

    12:20

    Безопасность: Trend Micro RootkitBuster v.2.2.1014:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: yMail v.1.0.293:

    11:30

    Intel показала Nehalem, работающий на частоте 3,2 ГГц:

    11:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.53 Build 1938 Beta:

    11:05

    Intel на IDF: некоторые детали планов по выпуску UMPC & MID :

    10:46

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.2.6.5:

    10:40

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1014:

    10:15

    Hynix испытывает проблемы с 66-нм производством DRAM-продукции?:

    10:06

    Утилиты: GPU-Z v.0.1.9:

    09:50

    GCT Semiconductor удалось объединить Mobile WiMAX и Wi-Fi:

    09:46

    Asetek предлагает охлаждать GeForce 9800GTX и 9800GX2 с помощью гибридов:

    09:25

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2008-04-02:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG и Samsung:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.33 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Новая версия драйверов для Flash-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:30

    Неофициальные драйверы для ИК-портов ITE:

    08:15

    AquagraFX: сложный, красивый и дорогой водоблок для GeForce 9800 GX2:

    08:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 апреля):

    08:00

    ARC и Toshiba вместе разработают многоядерные процессоры нового поколения:

    07:55

    Модульные водоблоки BlastFlow охладят GeForce 9800 GX2/GTX и прочие карты класса high-end:

    07:15

    IDF: Intel показала самую маленькую системную плату в мире (платформа Moorestown):

    06:23

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018