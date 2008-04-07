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    7 апреля 2008

    MacBook и MacBook Pro получат новый внешний вид? :

    23:49

    Ушёл из жизни Дмитрий Беседин:

    20:281

    Everex пытается конкурировать с Mac mini, выпуская свой MyMiniPC:

    20:20

    Японцы выпустили адаптер Bluetooth 2.1+EDR с радиусом действия 100 м:

    20:18

    Van Der Led Jisus: европейский ноутбук с настоящим китайским процессором:

    19:49

    Aquadrive X4: водяное охлаждение для четырёх HDD:

    19:48

    Fixstars GigaAccel 180 — 180-Гфлоп плата-ускоритель на базе CPU Cell:

    17:47

    Графика: TwistedBrush v.15.34:

    14:25

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.8:

    14:00

    LaCie оснащает стильный внешний накопитель интерфейсом eSATA:

    13:52

    IDF: будущее рынка нетбуков, подробности о мобильных платформах, модулях Wi-Fi:

    13:38

    Графика: Fotosizer v.1.16.0.249:

    13:35

    Медиаплееры: MPlayer (2008-04-05):

    13:10

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.5.10:

    12:45

    TI и Aptina: опорная схема видеокамеры высокого разрешения DM355IPNC-MT5 для IP-сетей:

    12:37

    Hynix разработала «самую быструю 1-Гбит память LPDDR2»:

    12:36

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.37:

    12:20

    Мультимедиа: ID3 Renamer v.3.0 Test 15 (Beta):

    11:55

    Медиаплееры: Evil Player v.1.23:

    11:30

    Утилиты: Karen's Directory Printer v.5.2.6:

    11:05

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6.1 Beta 3:

    10:40

    Настройщики: RegVac v.5.01.18:

    10:15

    Новый материал сделает диски Blu-ray дешевле?:

    10:01

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.71.1:

    09:50

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.26:

    09:25

    GeForce 8800 GS первым «мутирует» в ускоритель 9-й серии:

    09:12

    Xaser VI MX, еще один корпус Thermaltake уменьшился в размерах:

    09:10

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.3.0:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.11:

    08:45

    Фото дня: изучаем Radeon HD 3850 X2:

    08:44

    Все Firmware прошедшей недели (с 31 марта по 6 апреля 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 31 марта по 6 апреля 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 31 марта по 6 апреля 2008 года):

    08:00

    В Intel полагают, что через пару лет видеокарты станут не нужны:

    07:42

    ASUS Crosshair II Formula: технологии CPU Level Up, Hybrid SLI и 3-Way SLI для платформы AMD :

    07:41

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