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    29 апреля 2008

    A-DATA представила 32-ГБ «флэшки» РD2 и PD9:

    23:05

    Покупатели Alienware Area-51 смогут выбирать систему multi-GPU: CrossFireX или Quad SLI:

    22:40

    QuickerTek выпустила усилитель сигнала Wi-Fi для Time Capsule:

    22:38

    TerraWave Solutions представила «первую на рынке» антенну WLAN 802.11n MIMO Six-Pack:

    22:11

    HP предлагает производительные десктопы «на каждый день» :

    21:59

    Verbatim увеличивает объем внешних 2,5-дюймовых винчестеров до 500 ГБ:

    21:36

    Аналитики посчитали количество USB-устройств, проданных в прошлом году:

    21:18

    Plextor PX-PH500US — 500-ГБ портативный накопитель с питанием по USB :

    20:52

    Процессоры Phenom обвинили в несовместимости, но вины AMD в этом нет:

    20:19

    Samsung начала продажи 64-ГБ SSD-носителей :

    20:00

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.3 Build 1164 RC4:

    18:10

    Мультимедиа: LameXP v.3.0 Beta 21:

    17:45

    Антивирусы: ThreatFire v.3.5.0.21:

    17:20

    Мультимедийный накопитель Iomega ScreenPlay HD Multimedia Drive может сам масштабировать видео:

    17:18

    Настольный моноблочный ПК в викторианском стиле:

    16:58

    Чистильщики: CCleaner v.2.07:

    16:55

    Новая линейка БП RaptoxX:

    16:37

    Чистильщики: CCleaner Portable v.2.07:

    16:30

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.9.7:

    16:05

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.8:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.2.39:

    15:15

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.80:

    14:50

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.26:

    14:25

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.02:

    14:00

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP2 Update Pack v.2.2.2:

    13:35

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.26:

    13:10

    Мультимедиа: Fresh View v.7.46:

    12:45

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.80:

    12:20

    Общение в сети: A-Patch v.1.40RC2 (Build 17) for Windows Live Messenger:

    11:55

    Настройщики: WinBubble v.1.72:

    11:30

    Планы AMD в отношении CPU для настольных систем: появление 45-нм Phenom X4 в продаже намечено на ноябрь:

    11:05

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.7.0.0.180 27\04\2008:

    11:05

    Графика: FastPictureViewer v.1.00 Build 26:

    10:40

    Светодиодная подсветка в экранах ноутбуков станет стандартом уже в ближайшие годы :

    10:28

    Чистильщики: Clean Space v.14.00:

    10:15

    Кризис на рынке DRAM рождает новые связи: Qimonda ответила на «измену» Nanya союзом с Elpida:

    10:04

    Диагностика: SIV 3.30:

    09:50

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 65:

    09:25

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:05

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.174.91 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Неофициальная версия WHQL-драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 апреля):

    08:00

    Apple выпустила iMac ATI Radeon HD Graphics Firmware Update 1.0.1:

    04:13

    Intel и Cray будут строить вместе суперкомпьютеры, AMD остается в стороне?:

    03:41

    Genius представила планшеты G-Pen: M712 и M609:

    00:24

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