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    4 апреля 2008

    VIA VX800: чипсет для самых маленьких:

    19:17

    Утилиты: WinMerge v.2.8:

    17:20

    Медиаплееры: Miro v.1.2.2:

    16:55

    Cyber Snipa Stinger: лазерная мышь для киберспортсменов:

    16:37

    Медиаплееры: QuickTime v.7.4.5:

    16:30

    Три карты XFX NVIDIA GeForce 9800 GTX: быстро, быстрее, еще быстрее:

    16:16

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5956:

    16:05

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.5.0:

    15:40

    Chaintech APOGEE GAE98GTX — не мудрствуя лукаво:

    15:17

    Безопасность: AVG Internet Security v.8.0.93a1283:

    15:15

    Panasonic выпустила 32-ГБ карту флэш-памяти стандарта SDHC :

    15:03

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.8.0.93 Build 1283:

    14:50

    Intel представила Classmate PC второго поколения на базе своих CPU:

    14:35

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.6 Beta 11:

    14:25

    Начались поставки «беспроводного расширителя» для медиаПК D-Link DSM-750:

    14:24

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.6.2.9:

    14:00

    Резервное копирование: JaBack v.8.00:

    13:35

    EVGA выпустила разогнанные варианты 9800GX2 :

    13:34

    Утилиты: 1st Security Agent v.7.53:

    13:10

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.74:

    12:45

    Редакторы: SuperEdi v.4.2 U:

    12:20

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.1.1.105:

    11:55

    Мультимедиа: VideoLAN v.0.8.6f:

    11:30

    Безопасность: Ad-Aware 2007 v.7.0.2.7:

    11:05

    Медиаплееры: QT Lite v.2.5.0:

    10:40

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.2.50:

    10:15

    ASUS MS-71: беспроводная мышка размером с флэшку:

    09:54

    Утилиты: StatWin v.7.8 Beta 4:

    09:50

    Everex CloudBook Max обходит по функциональности многие «большие» ноутбуки:

    09:46

    OCZ и PC Power & Cooling объявили о пополнении линейки БП Silencer:

    09:26

    Диагностика: Intel Chipset Identification Utility v.3.23:

    09:25

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:05

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 апреля):

    08:00

    Планы ASUS по производству MID-систем:

    07:55

    Ситуация с аппаратным ускорением HD-видео в GeForce 8200 :

    07:53

    Lenovo смешала Atom с Linux, добавила 3G и получила оригинальный Ideapad U8:

    07:50

    OLPC XO удалось разогнать:

    00:27

    Kodak выпускает фоторамки с сенсорным управлением:

    00:26

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