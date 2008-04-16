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    16 апреля 2008

    Willcom D4 WSO16SH — первый MID на процессоре Intel Atom:

    19:44

    Модуль ADLINK Express-MC800 подойдет для приложений, требовательных к графической подсистеме:

    19:03

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.55.836:

    19:00

    NEC Display Solutions представила профессиональную карту расширения для мониторов Multeos и MultiSync:

    18:45

    Apple продает GeForce 8800 GT для Mac Pro:

    18:40

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.4.1:

    18:35

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.5.2:

    18:10

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.476:

    17:45

    Винчестер Hitachi Ultrastar 15K450: емкий и быстрый :

    17:21

    Диагностика: EF Process Manager v.4.61:

    17:20

    Утилиты: MessenPass v.1.18:

    16:55

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.90:

    16:30

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.90:

    16:05

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.9.1:

    15:40

    Arctic Cooling готовит на май выпуск четырех новинок:

    15:21

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.524 Build 1289:

    15:15

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.4.3:

    14:50

    XIGMATEK выпустила эффективный CPU-кулер HDT-S1283 с поддержкой технологии Heat-pipe Direct Touch:

    14:36

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.6.3:

    14:25

    Альянс во главе с IBM отрапортовал о готовности 32-нм техпроцесса:

    14:05

    Медиаплееры: Xion v.1.0.100:

    14:00

    Всего за ?240 Buffalo предлагает стать владельцем пишущего 6х-привода Blu-ray:

    13:46

    ATEN: KVMP-переключатель для геймеров и не только:

    13:39

    Антивирусы: Digital Patrol Scanner v.5.00.27:

    13:35

    Утилиты: ServiWin v.1.32:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.3.1.0:

    12:45

    G-Technology обновляет ассортимент внешних накопителей моделями G-RAID Pro, G-RAID 3 и G-RAID mini 2:

    12:40

    Безопасность: Online Armor Free v.2.1.0.130:

    12:20

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.5.1:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.80:

    11:30

    Настройщики: Reg Organizer v.4.21 Beta 3:

    11:05

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.4.1.4.0:

    10:40

    Nikon планирует выпуск 24,4-Мп полнокадровой зеркальной камеры D3X:

    10:30

    Чистильщики: Baku v.3.6.3023:

    10:15

    NextComputing Vigor Evo HD — новое поколение ПК-«чемоданов»:

    09:55

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.8.0.0.11:

    09:50

    Тестовые приложения: Video Card Stability Test v.1.0.0.3 Build 80416:

    09:25

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec:

    08:45

    ASUS U6Ep — компактный, но мощный ноутбук, возможно, конкурент Eee PC :

    08:37

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    08:30

    Неофициальные драйверы для SATA-контроллеров Broadcom (HT1000):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 апреля):

    08:00

    ASUS Triton 85 — эффективное охлаждение CPU и всего 16 дБА шума:

    07:29

    Предварительные характеристики NVIDIA GT200:

    00:23

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