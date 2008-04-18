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    18 апреля 2008

    Toshiba оснащает ноутбук Portege R500-12Q твердотельным накопителем объемом 128 ГБ:

    23:35

    Apple обновила Software Update для Windows:

    21:57

    AMCC дает возможность ознакомиться с процессорами PowerPC 460EX и 460GT:

    19:35

    Samsung намерена выпустить комбо-привод для работы с Blu-ray и HD DVD:

    19:24

    AKA анонсирует «систему в модуле» PRISM405 на базе процессора Freescale PowerPC и FPGA Altera:

    18:45

    OWC Mercury On-The-Go — пол-терабайта в кармане:

    18:34

    Supermicro ставит мировой рекорд производительности в расчете на единицу мощности:

    18:18

    AMD Phenom X3 появляются в готовых системах HP, Gateway и eMachines; пока еще не лишенные TLB-проблемы :

    18:10

    Cистема охлаждения OCZ Cryo-Z появится скоро, стоить будет недорого, но купить ее смогут не все:

    16:55

    Утилиты: Process Monitor v.1.32:

    16:05

    Кодеки: Codec v.8.2 Build 7:

    15:40

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.446:

    15:15

    LG Display рассчитывает придать новый импульс недорогим ноутбукам:

    15:05

    ASUS EAH3450 — бюджетный, но быстрый и тихий (0 дБА) ускоритель серии TOP:

    14:53

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.5.01 Beta:

    14:50

    Через 5 лет требования к эффективности БП будут увеличены:

    14:37

    Специалисты eASIC реализовали в FPGA 235-МГц SPARC-процессор LEON3:

    14:33

    Утилиты: Pitaschio v.2.23:

    14:25

    NVIDIA признает проблемы с разгоном плат на nForce 790i :

    14:04

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.70 Build 3524:

    14:00

    SPF-83M — стильная и функциональная цифровая фоторамка Samsung:

    13:45

    Kilopass объявила о готовности 80- и 90-нм энергонезависимой памяти XPM:

    13:44

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.0m:

    13:35

    NVIDIA GeForce 9900: и вновь G92, но уже 55-нм версия:

    13:27

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.4.4:

    13:10

    Ноутбуки Dell Vostro: обновление табуна «рабочих лошадок»:

    13:03

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.6.4:

    12:45

    MSI выпустила сразу семь плат на чипсетах серии AMD 780:

    12:33

    Мультимедиа: Arial Sound Recorder v.1.6.6:

    12:20

    Итоги квартала: поставки ПК растут, доля рынка США сокращается, ноутбуки лидируют:

    12:02

    Мультимедиа: Drm-Removal v.3.4.2:

    11:55

    Micron предлагает экономить электричество, переходя на новые модули памяти:

    11:39

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.8.2:

    11:30

    Антивирусы: ClamAV v.0.93-1:

    11:05

    AMD отчиталась за первый квартал: выручка за год выросла на 22%:

    11:00

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.80.2008:

    10:40

    AMD планирует выпуск 12-ядерных 45-нм процессоров:

    10:25

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.3.4.0:

    10:15

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.9.0.309:

    09:50

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 62:

    09:25

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.88 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:05

    Внешние винчестеры Verbatim: до 1 ТБ в изящно простом черном корпусе:

    08:55

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ATI Catalyst v.8.49:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 апреля):

    08:15

    Agnitum: Первые победы антивируса Outpost Antivirus Pro:

    08:00

    OCZ PC3-16000 2GB Kit — пополнение серии памяти Flex II с водяным охлаждением:

    02:05

    Компания Altek скрестила компактную камеру и GPS:

    00:01

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