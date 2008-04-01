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    1 апреля 2008

    Seagate без лишнего шума выпустила винчестеры с плотностью хранения 320 ГБ на одной пластине:

    23:181

    IDF: галерея компактных дешевых ноутбуков на базе Intel Atom:

    23:08

    Форум Intel для разработчиков: «День 0», всё внимание сетям:

    21:20

    Toshiba Satellite A200: настоящий ноутбук, который всего на $100 дороже, чем ASUS Eee PC :

    20:47

    Ericsson: первая в мире коммерческая платформа стандарта LTE для мобильных устройств:

    18:07

    Мини-утюг... с USB-подключением:

    17:031

    Общение в сети: Pidgin v.2.4.1:

    16:55

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6.1 Beta 2:

    16:30

    Lite-On IT будет выпускать приводы Blu-ray для ПК Dell и игровой консоли Microsoft нового поколения:

    16:23

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.5.9:

    16:05

    ABIT вспоминает хорошо забытое старое, начинает выпуск видеокарт:

    15:48

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.71:

    15:40

    Настройщики: NiBiTor v.4.0:

    15:15

    Редакторы: AkelPad v.3.5.4:

    14:50

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.72:

    14:25

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.6.0:

    14:00

    Диагностика: Nero InfoTool v.5.2.3.0:

    13:35

    Из AMD, один за другим, продолжают уходить руководители графического подразделения:

    13:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.1 Build 4090:

    13:10

    Утилиты: EarthView v.3.8.3:

    12:45

    Утилиты: GoodSync v.7.1.9:

    12:20

    Объективам NIKKOR исполнилось 75 лет!:

    11:55

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.13.300:

    11:55

    Безопасность: F-Secure BlackLight v.2.2.1070 Beta:

    11:30

    Графика: TwistedBrush v.15.30:

    11:05

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.1.2.4:

    10:40

    Dolby показала 46" прототип HDR-дисплея с 1838 светодиодами в системе подсветки: яркость — более 4000 кд/кв.см:

    10:22

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.11:

    10:15

    The Cup — чашка, как концепт ПК (конкурс Microsoft на лучший индустриальный дизайн):

    10:01

    Мультимедиа: Reaper v.2.148:

    09:50

    AMD планирует еще одну покупку?:

    09:44

    Назван срок выпуска GeForce 9900 GTX и 9900 GX2, ускорителей на базе NVIDIA G200:

    09:42

    VIA будет продвигать процессоры Isaiah на рынке встраиваемых систем и научит их летать:

    09:39

    Интернет и сети: IE7pro v.2.2.0.1:

    09:25

    Опасения Intel на счёт ASUS E-DT подтвердились...:

    09:09

    Диагностика: DriveSitter v.1.6:

    09:05

    Тестовые приложения: Video Memory Stress Test v.1.4:

    08:45

    Утилизация микросхем поможет восстановить запасы песка:

    08:35

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.171.37 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 апреля):

    08:00

    HWUN1A Hi-Gain USB Wireless-300N — мощный адаптер Wi-Fi для Mac :

    08:00

    SPARKLE Calibre P960: ускоритель с оригинальной системой охлаждения:

    07:52

    Некоторые производители считают, что «война оптических форматов» закончилась слишком рано:

    07:45

    Intel: карманные устройства MID, но с большими экранами!:

    05:26

    Китай освобождает производителей микросхем от налогов:

    02:47

    HP Elite — 3-Мп веб-камера с системой автофокуса, распознавания лиц и не только:

    01:44

    FlexScan SX3031WK WideScreen — 30" рабочего стола в исполнении EIZO :

    01:14

    Новые изображения настольного варианта ASUS Eee PC:

    01:11

    Intel вскоре выпустит Core 2 Duo E3000, самые доступные 45-нм процессоры:

    01:10

    Новый USB-концентратор Brando: верткий, как хвост поросячий:

    00:38

    Hynix начнет производить 54-нм DRAM-продукцию еще до конца года:

    00:06

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