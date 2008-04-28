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    28 апреля 2008

    Apple выпустила Boot Camp 2.1:

    23:34

    GIGABYTE M912 — бюджетный Atom'ный ПК:

    21:26

    Eee PC 1001 — ASUS готовит ноутбуки с 10- и 11-дюймовыми экранами:

    20:53

    Решения на AMD Griffin — не соперники Intel Core 2 Duo?:

    20:22

    Apple выпустила iMac на базе процессоров Penryn:

    19:16

    Sun и Java Card Forum представили новое поколенией спецификаций Java Card:

    15:15

    Безопасность: Deskman SE v.8.0.2:

    14:50

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.6.0.3:

    14:25

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.106:

    14:00

    Мультимедиа: Reaper v.2.203:

    13:35

    AMD представляет свои решения семейства Business Class:

    13:23

    Резервное копирование: MozBackup v.1.4.8 Beta:

    13:10

    Мультимедиа: ID3 Renamer v.3.0 RC1:

    12:45

    Утилиты: goScreen v.5.4.2:

    12:20

    Медиаплееры: MPlayer (2008-04-26):

    11:55

    Samsung сделает OLED-дисплеи доступными уже через пару лет:

    11:39

    EVGA и XFX выпускают свои GeForce 9600 GSO, первые розничные цены:

    11:37

    Конвертеры: Cucusoft iPod Video Converter v.7.15.7.8:

    11:30

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.7.15:

    11:05

    Конвертеры: Cucusoft Zune Video Converter Suite v.7.15.7.8:

    10:40

    Настройщики: WinXP Manager v.5.2.4:

    10:15

    Danamics готовит систему охлаждения жидким металом:

    10:00

    Утилиты: Daphne v.1.34:

    09:50

    Резервное копирование: Handy Backup v.6.0.10:

    09:25

    Утилиты: Foxit Reader v.2.3 Build 2825:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.2.14:

    08:45

    Мониторинг трафика: Network Activity Diagram v.2.5.360 Final:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 апреля 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 апреля 2008 года):

    08:00

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