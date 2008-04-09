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    9 апреля 2008

    Apple обновила firmware Mac и клавиатур:

    20:49

    3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks — 3D-мышь может быть мобильной:

    20:23

    Пришло время поднимать цены на память, считают производители DRAM-продукции:

    19:14

    Утилиты: SUMo v.1.8.0.44:

    19:00

    Point of View представила фабрично-разогнанный GeForce 9800 GTX EXO EDITION:

    18:51

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.3.0.0.9b:

    18:35

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.4.1.2:

    18:10

    ПРОСОФТ, НИИВК и FASTWEL создали 48-ядерную систему для решения прикладных задач:

    17:47

    Настройщики: Super Utilities v.8.0.1980:

    17:45

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.4.1.9.96:

    17:20

    Мини-ноутбук для студентов HP 2133 оказался лучше и дешевле, чем ожидали:

    17:07

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.1.10.208:

    16:55

    Клавиатура Kensington Ci70 обзавелась USB-разъемами:

    16:36

    Безопасность: Online Armor Free v.2.1.0.127:

    16:30

    I-O Data представила три внешних накопителя серии HDCN-UE / M для Mac и Windows-систем:

    16:13

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.37:

    16:05

    SVEN 360 — колонки для мобильных людей:

    15:47

    Утилиты: Process Explorer v.11.12:

    15:40

    ASUS EN9800GTX TOP/HTDP/512M — разогнанная на 12% версия обеспечит дополнительную скорость в играх:

    15:36

    Встроенная графика Intel Eaglelake станет немного быстрее и функциональнее, но не сразу :

    15:24

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.95:

    15:15

    Imation: «атомная флэшка»:

    15:07

    Essentio CS5110 — маленький, но мощный и функциональный Mini PC в исполнении ASUS :

    15:04

    Утилиты: Process Monitor v.1.30:

    14:50

    USB Smart Cable: недорогое, функциональное и удобное решение:

    14:41

    ASUS EAH3850 TRINITY/3DHTI/1.5G — ускоритель с 1,5 ГБ памяти, на трех RV670PRO и «под водой»:

    14:27

    Мультимедиа: Reaper v.2.201:

    14:25

    Кодеки: DivX v.6.8.2.8:

    14:00

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.40:

    13:35

    Intel и LSI будут вместе работать над RAID следующего поколения:

    13:29

    Процессоры в новом суперкомпьютере IBM охлаждаются водой:

    13:28

    Графика: Paint.NET v.3.30 RC1:

    13:10

    Super Talent выпустила серию самых маленьких флэшек в мире :

    12:59

    Общение в сети: Xfire v.1.9 Build 31074:

    12:45

    PreSonus FireStudio Tube 16x10 звуковой FireWire-интерфейс:

    12:35

    Toshiba Satellite M300: серия мультимедийных ноутбуков с 14-дюймовыми экранами:

    12:32

    Экологичные акустические панели Auralex Acoustics:

    12:211

    Безопасность: Malwarebytes Anti-Malware v.1.11:

    12:20

    Verbatim представляет скоростные карты SDHC ёмкостью 16 ГБ:

    12:15

    flx — USB-накопитель, крышечку которого невозможно потерять:

    12:13

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.80:

    11:55

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XII SP1 (2008.4.14.20):

    11:30

    Apple обновила бета-версии iPhone OS 2 и iPhone SDK:

    11:12

    Диагностика: Central Brain Identifier Black Edition v.1.0.0.0 Beta 1:

    11:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.174.82 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    10:40

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E):

    10:15

    Intel и AMD создали самый быстрый в мире мобильный компьютер?:

    10:01

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:50

    Три еще не вышедших новинки DFI на чипсете Intel X48:

    09:33

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 Pro v.B7.1212.1:

    09:25

    Утилиты: Face-Wizard v.B7.1219.1:

    09:05

    Apple выпустила Final Cut Server:

    08:50

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 апреля):

    08:30

    Lexar Media выпускает «первые» модули DDR3 для ноутбуков:

    08:28

    Утилиты: 1st Security Agent v.7.6:

    08:15

    Atmel FingerChip — чипсет для биометрической защиты:

    08:02

    Утилиты: EraseTemp v.3.4.1.0:

    08:00

    Фото дня: инженерный образец Mobility Radeon HD 3870 X2 в не совсем привычном виде:

    06:17

    Среди Intel netbook будут и «MacBook Air для бедных»?:

    06:16

    Acer рассчитывает ежемесячно продавать миллион недорогих ноутбуков:

    00:30

    BFG выпускает трио разогнанных GeForce 9800 GTX :

    00:24

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