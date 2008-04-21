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    21 апреля 2008

    Mac OS X 10.5.3 будет выпущена через 2—3 недели?:

    23:39

    MSI анонсировала выпуск серии ноутбуков Wind:

    19:15

    Недорогие ноутбуки могут дать VIA шанс на второе рождение:

    18:46

    AMD Radeon 4800 (RV770) могут появиться уже в мае; Radeon 4870 — первый массовый GPU с частотой 1+ ГГц:

    18:15

    Переводчики: TranslateIt! для PocketPC v.1.1:

    16:30

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.3.0.2:

    16:05

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.13:

    15:40

    Настольная тройка: дебютировали системные платы Intel DX48BT2 Extreme, DG35EC Classic и D945GCLF Essential:

    15:25

    Графика: WPanorama v.9.01:

    15:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.3:

    14:50

    Популярность мобильных устройств повысила спрос на маленькие дисплеи; что будет с ценами?:

    14:26

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.9.2:

    14:25

    Fujitsu выпустила 320-ГБ HDD с поддержкой аппаратного AES-кодирования данных:

    14:11

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.3.0.22.349:

    14:00

    Cистемная плата для энтузиастов Foxconn BlackOps — подробности:

    13:37

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.0.473.000:

    13:35

    Результаты предварительных тестов показали превосходство VIA Isaiah над Intel Atom:

    13:33

    AMD обновляет процессоры Phenom X3 и цены на них:

    13:30

    Антивирусы: ClamWin v.0.93-1:

    13:10

    Человечество может снова вернуться к папирусу... но на этот раз он будет электронным:

    12:55

    Утилиты: SUMo v.1.8.1.45:

    12:45

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.6.7:

    12:20

    Microsoft запатентовала мышь, которую нужно надевать на руку:

    12:15

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.72:

    11:55

    Энергопотребление Intel Atom уже удалось оценить на практике :

    11:50

    Intel снижает цены на величину до 50% и выпускает новые CPU:

    11:41

    Настройщики: HS WinPerfect v.6.13:

    11:30

    Microsoft тоже попытает счастья с недорогими ноутбуками:

    11:05

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.5.2 Final:

    11:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (20.04.2008):

    10:40

    Утилиты: WinGuggle v.1.3:

    10:15

    Fukato datacask jupiter — немецкий конкурент ASUS Eee PC:

    10:15

    Запись: Oront Burning Kit v.2.5.5:

    09:50

    Диагностика: Central Brain Identifier Black Edition v.1.0.0.2 Beta 3:

    09:25

    Недорогие ноутбуки вызвали снижение цен на более дорогие модели :

    09:25

    PayPal заблокирует доступ из Safari?:

    09:22

    Тестовые приложения: DiskBench v.2.5.0.10:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 апреля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 апреля 2008 года):

    08:30

    Sigma представила новый процессор для IPTV:

    08:16

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 апреля 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 апреля 2008 года):

    08:00

    AMCC и Redpine Signals объединили процессоры PowerPC и Wi-Fi:

    07:42

    Ученые повысили КПД недорогих солнечных батарей — кремний скоро уйдет в историю?:

    04:01

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