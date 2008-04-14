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    14 апреля 2008

    Apple разослала тестерам Mac OS X 10.5.3 build 9d19:

    22:45

    OpenMac — Mac-совместимый компьютер за $399:

    20:55

    TwinMOS закрывается — первая жертва затяжного падения цен на DRAM:

    20:54

    Негропонте возможно готовит $50 ноутбук в рамках проекта OLPC :

    19:01

    MTI Micro обещает начать продажу потребительских топливных элементов уже в будущем году :

    18:52

    Sharkoon SATA QuickPort PRO — чуть больше, чем просто док-станция для HDD:

    18:22

    Настройщики: Throttle v.6.14.4.2008:

    15:15

    Dell тоже выпустит недорогие ноутбуки — найдется ли для них место на рынке?:

    15:10

    Настройщики: PCBoost v.3.14.4.2008:

    14:50

    Цифровая камера Nikon COOLPIX P80: 10 Мп и 18-кратный «зум»:

    14:40

    Настройщики: SuperRam v.5.14.4.2008:

    14:25

    Cypress сделала ставку на специализированные датчики изображения типа CMOS:

    14:24

    Настройщики: PCMedik v.6.14.4.2008:

    14:00

    Настройщики: GameGain v.2.14.4.2008:

    13:35

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.3.5.0.22:

    13:10

    Производители NAND решили, что пора поднимать цены:

    12:51

    Медиаплееры: MPlayer (2008-04-13):

    12:45

    Компактная камера Nikon COOLPIX S52c выходит в Интернет с помощью Wi-Fi:

    12:32

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.90:

    12:20

    Ученые сделали литиево-ионные батареи безопаснее, одновременно увеличив их емкость на 30%:

    12:09

    Утилиты: Xpadder v.5.0:

    11:55

    Intel и ASUSTeK Computer ждут от недорогих ноутбуков многого:

    11:44

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.8.5:

    11:30

    MSI и Gigabyte выпустят недорогие ПК уже в этом квартале :

    11:29

    CD/DVD: DVD43 (DVD43Free) v.4.31:

    11:05

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.50:

    10:40

    Диагностика: Central Brain Identifier Black Edition v.1.0.0.2 Beta 2:

    10:15

    Утилиты: HDD Health v.3.3 Build 217 Beta:

    09:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.174.70 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 апреля):

    08:45

    Inno3D A78GM-HDMI — системная плата со встроенной графикой DirectX 10:

    08:40

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 апреля 2008 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 апреля 2008 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 апреля 2008 года):

    08:00

    Программируемая татуировка будущего покажет любую картинку по желанию владельца:

    07:15

    Inno3D представила разогнанный ускоритель GeForce 9800GX2 OC 1GB DDR3 PCI-E, который стоит весьма недешево:

    06:15

    NETGEAR анонсировала простой в использовании беспроводной роутер WGR614D :

    00:25

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