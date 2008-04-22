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    22 апреля 2008

    Apple выпустила Aperture SDK :

    23:37

    Imation: поставки 4-скоростных дисков Blu-ray уже этим летом:

    22:05

    В ОС Ubuntu версия 8.04 LTS Desktop Edition включены новейшие приложения и сервис:

    17:45

    Renesas Technology пополнила серию MCU R32C/100 сразу 50 новыми моделями:

    17:25

    Настройщики: Taskbar Shuffle v.2.5:

    17:20

    Графика: XnView v.1.93.6 Beta 2:

    16:55

    Утилиты: WinSnap v.2.1.2:

    16:30

    Веб-браузеры: Flock v.1.1.3:

    16:05

    Утилиты: AceMoney v.3.10.3:

    15:40

    Утилиты: GoodSync v.7.2.0:

    15:15

    Targus складывает портативные колонки «книжкой»:

    15:00

    Утилиты: DeviceLock v.6.3 Build 14161:

    14:50

    Анонс TV-тюнера для ноутбуков KWorld EC100-D:

    14:27

    AMD выпустила еще два настольных процессора Athlon X2 с пониженным энергопотреблением:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.81:

    14:25

    Sony показала прототипы OLED-дисплеев толщиной 0,2 и 0,3 мм:

    14:06

    Резервное копирование: EaseBackup v.5.90:

    14:00

    Интернет и сети: FlashGot v.0.97:

    13:35

    Nexcopy USB200PC: если нужно записать 20 флэшек сразу:

    13:33

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.39:

    13:10

    Epson и E Ink вместе создали контроллер для дисплеев из «электронной бумаги»:

    12:45

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.3 Build 1159 Beta:

    12:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.41:

    12:20

    ION Audio VCR 2 PC поможет оцифровать кассеты VHS:

    12:15

    Утилиты: Advanced WindowsCare 3 Beta 2.0:

    11:55

    Ученые создали самый маленький в мире транзистор размером 10 атомов:

    11:45

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.102:

    11:30

    Toshiba убирает HD DVD из мультимедийных ноутбуков, сохраняя выход HDMI:

    11:25

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.5.0.0.0 Beta:

    11:05

    Специалисты NEC создали 2,7-дюймовый экран высокой четкости:

    10:45

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.9.9:

    10:40

    Продажи дисков Blu-ray в этом году утроятся?:

    10:35

    Finetech Japan 2008: цветная «электронная бумага» в исполнении E Ink и Fujitsu:

    10:25

    Восстановление данных: Recuva v.1.13.304:

    10:15

    WD VelociRaptor 300GB: самый быстрый HDD с интерфейсом SATA:

    10:09

    Lenovo заканчивает выпуск «неширокоформатных» ноутбуков :

    10:06

    Графика: TwistedBrush v.15.36:

    09:50

    Apple выпустила апдейт firmware MacBook Pro:

    09:44

    В Японии создан сверхчувствительный датчик изображения, в 100 раз превосходящий CCD и CMOS:

    09:40

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.420:

    09:25

    Canon выпустит полнокадровую 16-Мп камеру EOS 5D Mark II в июне?:

    09:15

    Настройщики: MindSoft Utilities XP 2008.2:

    09:05

    STEC выпустила самый миниатюрный, быстрый и надежный, 1-дюймовый SSD:

    08:45

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 64:

    08:45

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.3.03:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 апреля):

    08:00

    История с «прошивкой» для флагманской цифровой зеркальной камеры Nikon:

    08:00

    Серия стильных ноутбуков Samsung Aura пополнится моделью R410:

    07:49

    У Transcend готовы карты памяти Extreme Speed 300X CompactFlash:

    07:43

    Iomega выпускает Media Xporter Drive, внешний накопитель для консолей:

    07:39

    ViewCast Niagara GoStream SURF: портативное решение для потокового телевещания:

    01:07

    Компактный, функциональный, стильный и мощный — ASUS анонсировала четыре разных ноутбука: U2E, F8Sg, W7Sg и G1Sn :

    01:03

    Еще немного подробностей о 55-нм GeForce 9800 GT:

    00:01

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