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    22 ноября 2007

    Оптический накопитель Samsung TruDirect SE-S204S: запись DVD без участия жесткого диска:

    23:09

    Photo Tools 1 — новый набор эффектов для Photoshop от onOne:

    22:22

    Patriot Memory выпускает память Extreme Performance DDR3-1866 (PC3-15000):

    21:54

    ASUS обновляет серию EN8800GT более совершенной системой охлаждения:

    21:33

    ASUS сокращает выпуск ноутбуков на платформе AMD в пользу платформы Intel:

    19:56

    Фото: AMD Phenom 9500 появляется в рознице, уже не только в составе ПК:

    19:33

    I-O Data выпускает сетевые накопители HDL-GS объёмом до 1 ТБ:

    19:13

    I-O Data HDMC UZ16ZM — накопитель-водолаз:

    18:31

    ZaNa Design: флэш-накопители в стильной оправе:

    18:17

    InnoDisk объединяет корпус и разъем USB-накопителя в одно целое:

    18:07

    Новая версия Remote Buddy поддерживает пульты ДУ EyeTV:

    16:52

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.3.2.100:

    16:30

    CD/DVD: DVD43 (DVD43Free) v.4.0.0:

    16:05

    ASUS: в 2010-м каждым пятым проданным ПК в мире будет Eee PC:

    15:41

    Настройщики: Macro Express v.3.7b:

    15:40

    GOTVIEW: анонс TV-тюнера GOTVIEW X5 DVD Hybrid PCI-E:

    15:27

    Интернет и сети: Network Probe v.2.6:

    15:15

    Антивирусы: ClamAV v.0.91.2-5a:

    14:50

    Руководитель Sony подтверждает приверженность компании формату Blu-ray:

    14:41

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.57:

    14:25

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.57:

    14:00

    Системная плата ECS A770M-A поддерживает процессоры AMD Phenom:

    13:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Poppy v.5.8.3:

    13:35

    28% опрошенных IT-профессионалов назвали Mac в качестве лучшей альтернативы Vista:

    13:31

    LaCie Ethernet Disk mini - Home Edition: компактный медиасервер для домашних нужд:

    13:21

    Настройщики: NiBiTor v.3.5b:

    13:10

    Производители системных плат опасаются задержки 45-нм процессоров AMD:

    12:48

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.2.7.0:

    12:45

    GeIL BD EVO ONE: новая линейка модулей памяти для геймеров:

    12:37

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 728:

    12:20

    AGEIA PhysX дешевеет: физический ускоритель впервые стоит менее $100:

    12:13

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.3.6:

    11:55

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 RC2a:

    11:30

    Palm распродает свои КПК:

    11:06

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.3.0.12.266:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.90:

    10:40

    Утилиты: IE PassView v.1.07:

    10:15

    Sony выпускает ЖК-мониторы для профи, практически не уступающие по качеству ЭЛТ:

    10:09

    Кодеки: DivX v.6.7.0.26:

    09:50

    Карточки miniSD и MMCmobile уходят в прошлое:

    09:45

    Panasonic считает, что уже в следующем году 10% рынка оптических приводов будет у синего лазера:

    09:42

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:25

    NVIDIA выпустит соперника Intel X38 в декабре:

    09:11

    Компания «Доктор Веб» подводит итоги года на Infosecurity France 2007:

    09:05

    Тестовые приложения: Fraps v.2.9.3:

    08:45

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 50:

    08:30

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 ноября):

    08:00

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